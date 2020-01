'Bojack Horseman': el tráiler del final de la serie de Netflix arroja un rayo de luz en la oscuridad de sus protagonistas

A falta de dos semanas para que nos despidamos para siempre de la serie, Netflix ha lanzado el tráiler de la segunda tanda de episodios de la sexta y última temporada de 'Bojack Horseman', que llegará el 31 de enero.

Ocho episodios en los que vemos al caballo titular en su nueva faceta de profesor en Wesleyan mientras la voz en off, realizada por Will Arnett, nos recuerda de qué va la serie. "Me siento como una fotocopia de la fotocopia de una persona", declara. Es algo triste y, al mismo tiempo, el tráiler arroja un rayo de esperanza para él y sus amigos.

Además, tenemos pequeños vistazos al resto de personajes importantes de la serie: Todd parece haber encontrado su pareja, Mr. Peanutbutter y Pickles parecen seguir juntos, Princess Carolyn cuida a Ruth con la ayuda de Judah... y, de momento, ni rastro de los periodistas persiguiendo un gran escándalo.

Uno que nos recuerda que, pese a que queremos a Bojack mucho, sus pecados del pasado son bastante gordos y todavía hay asuntos sin resolver del todo. Llega la hora de despedirnos de Bojack y compañía y, creo, nos va a doler.