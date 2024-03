'La casa del dragón' desvela los espectaculares nuevos trailers de su temporada 2. Comienza la guerra entre verdes y negros en la precuela de 'Juego de tronos'

A falta de apenas tres meses para su regreso, HBO Max (pronto, sólo Max) ha desvelado los nuevos trailers de la temporada 2 de 'La casa del dragón' ('House of the Dragon'), la espectacular precuela de 'Juego de Tronos'. Los nuevos episodios llegarán a partir del 17 de junio (prácticamente convivirán con 'The Acolyte') y, como vemos, ya tenemos los bandos para la Danza de dragones.

Tal como había acabado la primera temporada, se avecina el comienzo de la Danza de dragones, la gran guerra civil entre los Targaryen, divididos en dos bandos: los verdes, leales a Alicent Hightower (Olivia Cooke) y los negros, fieles a la Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy). Y tal como dice el eslogan de los pósters, "Todos deben elegir".

De hecho, hay un vídeo para el Consejo Negro (si prefieres en versión original pincha aquí) y otro vídeo para el Consejo Verde (lo tienes en inglés con subtítulos aquí). El tercer tráiler que puedes ver arriba es como un adelanto breve que vale para todos y te da la opción de elegir el siguiente que quieres ver.

Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Abubakar Salim y Archie Barnes son las principales adiciones a un reparto ya de por sí nutrido y que cuenta, además, con Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Tom Glynn-Carney, Eve Best, Ewan Mitchell y Harry Collett, entre muchos otros.

Importantes cambios de la temporada 2

Esta segunda temporada de 'La casa del dragón' viene con un par de importantes novedades. Por un lado, contará con dos episodios menos que la primera; es decir, sólo tendrá ocho capítulos. Por el otro, también tenemos cambios en el apartado creativo, ya que Miguel Sapochnick abandonó la serie dejando a Ryan Condal como showrunner en solitario. Junto a él, Alan Taylor se reincorpora al universo fantástico para la dirección.

Además, conviene recordar que este no es el único spin-off de 'Juego de tronos' que tendremos en un futuro. Desde Warner decidieron seguir adelante con 'El caballero errante', de cara a su estreno a finales de 2025. También hay unos cuantos spin-offs en diferentes fases de desarrollo, tal como comentó el pasado mes de enero el autor George R.R. Martin.

