Los creadores de 'The OA' están de vuelta: Emma Corrin es una detective Gen Z en el sugerente tráiler de la serie 'A Murder at the End of the World'

Es difícil que veamos otra temporada de 'The OA', pero su equipo creativo, Brit Marling y Zal Batmanglij, regresan con una serie completamente nueva: 'A Murder at the End of the World', que tiene lugar en un puesto de avanzada remoto y muy frío en el que hay un misterio en la que los autores vuelven a contar una historia metafísica pero sin adentrarse en el cine fantástico. Se estrena en Hulu el 14 de noviembre y en España podrá verse en Disney+.

La sinopsis oficial reza:

“'A Murder at the End of the World', antes titulada 'Retreat'; es una serie de misterio con un nuevo tipo de detective al mando: una detective aficionado de la Generación Z que además es una hacker experta en tecnología llamada “Darby Hart” (Emma Corrin). Darby y otros ocho personajes son invitados por un multimillonario solitario (Clive Owen) a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby debe usar todas sus habilidades para demostrar que fue un asesinato contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino tome otra vida.”

La serie tiene una premisa a lo Agatha Christie, un poco de 'House of Haunted Hill', con Owen en clave Vincent Price, un poco de 'El Resplandor' y un poco de la saga millenium, pero los fans de 'The OA' encontrarán también detalles en común marca Marling y Batmanglij: pasillos espeluznantes, gente con extrañas máscaras y capuchas blancas. Por cierto, la serie española 'The Head' también planteaba un thriller criminal de misterio similar en un emplazamiento helado.

Marling, quien creó, escribió y fue productora ejecutiva de 'A Murder at the End of the World' junto a Batmanglij, hará su debut como directora en solitario en el primer episodio de la serie, que marca el tono y otros dos posteriores. Batmanglij dirige el resto. Además de Clive Owen y Emma Corrin, el elenco también incluye a Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson y Neal Huff.

