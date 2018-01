Divertidísimo tráiler de 'Ant-Man And The Wasp', la primera comedia romántica de Marvel

Ya tenemos el primer tráiler de 'Ant-Man and the Wasp', la secuela que Marvel estrenará el 6 de julio (17 de agosto en España). Tres años después del sorprendente éxito de 'Ant-Man' (519 millones de dólares recaudados en taquilla), ahora tenemos al superhéroe encarnado por Paul Rudd formando equipo con la Avispa, interpretada por Evangeline Lilly.

"Esto es realmente su fiesta de presentación como heroína. Su juego de poderes es fantástico. Scott y ella pueden encojerse, pero es capaz de volar y el estilo de lucha de la Avispa es diferente al del Hombre Hormiga", declara el director Peyton Reed. No obstante, lo más llamativo es que nos proponen la primera comedia romántica de Marvel. A ver qué sale de aquí...

Además de Rudd y Lilly, el reparto incluye a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne, Judy Greer, Hannah John-Kamen, Walton Goggins y Michael Peña, entre otros. Un elenco estupendo que vuelve a estar en manos de Peyton Reed, responsable de la primera 'Ant-Man' (tras la marcha de Edgar Wright); previamente se ocupó de la puesta en escena de comedias como 'Abajo el amor' ('Down with Love', 2003) o 'Di que sí' ('Yes Man', 2008). Ésta es la sinopsis oficial de 'Ant-Man & The Wasp':

Tras los hechos de 'Capitán América: Civil War', Scott Lang (Paul Rudd) sufre las consecuencias de sus decisiones, como superhéroe y como padre. Mientras intenta volver a equilibrar su vida privada con sus responsabilidades como Ant-Man, Scott vuelve a encontrarse con Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas), que le necesitan para una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el traje y aprender a trabajar con la Avispa cuando forman equipo para descubrir secretos del pasado...