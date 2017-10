El tráiler de 'Godzilla: Planet of the Monsters' nos presenta su enfrentamiento definitivo con la humanidad

Godzilla está de vuelta una vez más, pero 'Godzilla: Planet of the Monsters' sobresale sobre sus otras películas porque en esta ocasión se trata de una cinta de animación dirigida por Hiroyuki Seshita -'Blame!'- y Kôbun Shizuno -'Knights of Sidonia: The Movie'-. Ahora tenemos la oportunidad de echar un vistazo al tráiler de este anime y la sobredosis de destrucción que vemos en él nos promete un espectáculo de primera.

La premisa de 'Godzilla: Planet of the Monsters' es además bastante estimulante, ya que sitúa la acción en un futuro en el que el mítico monstruo hace ya 20.000 años que domina la Tierra con la humanidad rozando la extinción. En la película veremos el enfrentamiento definitivo entre las personas restantes y Godzilla, y tiene toda la pinta de que va a ser algo grandioso, aunque también da la sensación de que puede acabar pareciendo más la cinemática de un videojuego que una película

'Godzilla: Planet of the Monsters' se estrena en Japón este próximo 17 de noviembre, mientras que en el resto del mundo tendremos que esperar lo mismo en prácticamente todos los países. ¿El motivo? Netflix se ha hecho con sus derechos internacionales y tiene previsto lanzarla al unísono en todos ellos en una fecha aún por concretar de este mismo año.

En lo referente a las aventuras de Godzilla en imagen real, Warner y Legendary tienen en marcha para 2019 'Godzilla: King of the Monsters', secuela de la cinta dirigida por Gareth Edwards en 2014 que en esta ocasión dirige Michael Dougherty -'Krampus: Maldita Navidad'-. En su reparto veremos a Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds y Zhang Ziyi.