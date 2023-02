Elizabeth Olsen pasa de Wanda a la vecina perfecta (y asesina) en 'Love and Death': HBO Max desvela el tráiler y fecha de estreno para su nuevo true crime

Elizabeth Olsen sigue haciendo papeles de amor y muerte —y no solo me refiero a sus derivas como Bruja Escarlata (la última en 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura')— y en esta ocasión la tendremos en una prometedora miniserie basada en hechos reales para HBO Max: la plataforma ha lanzado el primer tráiler de 'Love and Death', que se estrenará el 27 de abril.

David E. Kelley, responsable para la plataformas de 'The Undoing' y 'Big Little Lies', se pone al guion para contar la historia de Candy Montgomery, la vecina perfecta que tras mantener un affair con su vecino y amigo, tomará una decisión drástica... y un hacha tiene mucho que ver en esa decisión.

Candy, la asesina del hacha

Si os suena la premisa es que hace apenas unos meses vimos en Disney+ la más explícita en el título 'Candy. Asesinato en Texas', protagonizado por una formidable Jessica Biel. En esta ocasión es Olsen la encargada de encarnar a nuestra asesina.

Acompañándola en el reparto de 'Love and Death', podemos ver a Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

La miniserie consta de siete episodios escritos por David E. Kelley y basados en el libro 'Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs' y los artículos Love & Death in Silicon Prairie, Part I & II. Lesli Linka Glatter dirige cinco de estos episodios.