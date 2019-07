Escalofriante tráiler final de 'It: Capítulo 2': la venganza de Pennywise contra el Club de los Perdedores promete ser brutal

Dos meses después del primer adelanto, Warner vuelve a la carga con 'It: Capítulo 2' ('It: Chapter Two') presentando un nuevo tráiler cargado de escenas inquietantes y sustos. La secuela se estrena en cines el 6 de septiembre, justo dos años después que la primera entrega, y promete ser otro éxito a pesar de perder el factor sorpresa.

Recordemos que 'It' llegó rodeada de un gran interés y, a diferencia de 'La torre oscura' (la otra ambiciosa adaptación de Stephen King que llegó en verano de 2017), acabó convertida en un fenómeno de público que recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo; se coronó, ni más ni menos, que como el film de horror más taquillero de la historia.

27 años después de que el Club de los Perdedores lo derrotara, el terrorífico Pennywise ha regresado. Los Perdedores son ahora adultos que tomaron caminos diferentes hace mucho tiempo. Cuando vuelven a desaparecer niños, Mike, el único del grupo que sigue en Derry, llama a los demás para que se reencuentren en su pueblo natal. Traumatizados por las experiencias que vivieron en el pasado, deben vencer sus miedos más insondables para destruir a Pennywise... pero "eso" es más brutal que nunca.

Tráiler doblado al español y póster de 'It 2'

Con este salto en el tiempo, el reparto de 'It 2' está encabezado por James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransome, Isaiah Mustafa y Andy Bean, si bien volveremos a ver las versiones adolescentes de los personajes protagonistas (Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer y Jeremy Ray Taylor), imitando la narrativa de la novela original.

También repiten Bill Skarsgård, dando vida al escalofriante "payaso", así como el director, Andy Muschietti, y el guionista encargado de adaptar la primera parte de 'It', Gary Dauberman. En vista de los nombres implicados y los trailers, todo apunta que nos vamos a divertir mucho con esta segunda entrega. ¿Hay ganas de flotar también este verano?