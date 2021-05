Impresionante tráiler de 'The Green Knight': la nueva película del director de ‘A Ghost Story’ promete uno de los grandes espectáculos del año

Si hay que encontrar un punto positivo al modo en que la pandemia ha puesto patas arriba la industria cinematográfica, ese es el modo en que ha hecho que muchos nos olvidásemos casi por completo de algunos de los proyectos más apetecibles que comenzaron a promocionarse a principios de 2020 para, de sopetón, volver a ser arrollados por el tren del hype ahora que han salido de la nevera.

Este es el caso de 'The Green Knight', el nuevo largometraje de David Lowery, que ha regresado a los brazos de la siempre interesante A24 con una reinterpretación de la leyenda de Sir Gawain y el Caballero Verde tras enamorar a medio mundo con su encantadora 'A Ghost Story' y después de dar la mejor despedida interpretativa posible a Robert Redford en 'The Old Man & The Gun'.

Más de un año después de que pudiésemos ver su primer avance, hemos recibido un espectacular nuevo tráiler —que podéis ver bajo estas líneas— que pone toda la carne en el asador ya no sólo a nivel argumental, sino en lo que respecta a la factura y al diseño de producción del filme. No sé a vosotros, pero a mi me ha tenido con la mandíbula desencajada durante la práctica totalidad de su metraje.

'The Green Knight' y su suerte de aproiximación experimental a la mitología del romance original, protagonizada por Dev Patel, Alicia Vikander y Joel Edgerton, se estrenará en tierras estadounidenses este mismo verano, estando aún pendiente su fecha de lanzamiento en España —por favor, que sea pronto—.

Y, por cierto, por si os lo preguntáis, la dirección de fotografía corre a cargo de Andrew Droz Palermo, que ya colaboró con Lowery en 'A Ghost Story'. Normal que tenga esta pintaza y apunte a ser una de las mejores cintas de este 2021.