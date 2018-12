Impresionante tráiler de 'Us', la nueva película de Jordan Peele tras 'Déjame salir' ('Get Out')

Feliz Navidad de parte de Jordan Peele. Aquí tenemos el tráiler de 'Us', la nueva película del autor de 'Déjame salir' ('Get Out') por la que ganó el Óscar al mejor guion original. Su nuevo largometraje promete ser tan estimulante como su ópera prima a tenor de este primer adelanto, posiblemente uno de los trailers más impresionantes del año.

Lupita Nyong'o, Winston Duke (ambos coincidieron antes en 'Black Panther'), Yahya Abdul-Mateen II (el villano Black Manta de 'Aquaman'), Anna Diop y Elisabeth Moss encabezan el reparto de esta misteriosa historia de horror y fantasía sobre una familia enfrentada a unos monstruos. Sin embargo, resulta que esos monstruos son ellos mismos... Universal estrena 'Us' el próximo 15 de marzo.

La sinopsis nos aclara que una madre (Lupita Nyong’o) y un padre (Winston Duke) llevan a sus hijos a la casa de la playa esperando desconectar y relajarse con amigos. Pero conforme cae la noche, su tranquilidad se transforma en tensión y caos cuando llegan unos impactantes visitantes...

Jordan Peele, que vuelve a dirigir un guion propio, confiesa que para él fue importante hacer una película centrada en una "familia negra" aunque "a diferencia de 'Get Out', no trata sobre la raza". El cineasta ha querido crear "una nueva mitología de terror y un nuevo monstruo". "Creo que los monstruos y las historias sobre monstruos son nuestras mejores formas de llegar a verdades más profundas y encarar nuestros miedos como sociedad", declara Peele.