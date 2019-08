El intenso primer tráiler de 'El Camino: Una película de Breaking Bad' anuncia su fecha de estreno en Netflix

Bien poco ha tardado Netflix en reaccionar tras la aparición por sorpresa -fue eliminada poco después, pero ya fue tarde- de la página de 'El Camino: Una película de Breaking Bad' en la web de la compañía. Aquí tenemos el intenso primer tráiler de la película que continúa la historia de una de las mejores series de todos los tiempos y que anuncia su fecha de estreno: 11 de octubre.

'El Camino: Una película de Breaking Bad' se centra en la huida de Jesse Pinkman. Como recordaréis -y los que no será mejor que tengáis cuidado con los spoilers-, el personaje interpretado por Aaron Paul emprendía un viaje hacia ninguna parte. Quedaba a interpretación del espectador asumir que le atrapaban poco después o que conseguía iniciar una nueva vida.

Cartel y más detalles de la película

En este primer adelanto no hay ni rastro de Jesse, pero me parece un acierto dedicarlo por completo a su amigo Skinny Pete (Charles Baker) como punto de partida para la investigación llevada a cabo por la policía. De hecho, no me sorprendería lo más mínimo que eso fuese justo al inicio de 'El Camino: Una película de Breaking Bad' para luego mostrarnos dónde diantres se esconde Pinkman.

Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad', se ha ocupado tanto de escribir como de dirigir esta esperadísima película. Con la excelente 'Better Call Saul' ya ha demostrado que puede seguir explorando este universo, por lo que la única duda está en saber cómo le sentará el cambio de formato, que es muy diferente hacer una serie que una película.

Paul confesó al The New York Times que la idea para la película se le ocurrió a Gilligan hace un par de años, coincidiendo con el décimo aniversario de la serie: "Al final de la conversación mencionó que tenía una idea sobre cómo continuarlo y quería oír lo que pensaba sobre ello. Le dice rápidamente a Vince que le seguiría hasta dentro de un fuego".