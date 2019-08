La película de 'Breaking Bad' para Netflix ya tiene título y Bob Odenkirk confirma que el rodaje ha finalizado

La película de 'Breaking Bad' lleva tiempo en marcha. Ya sabíamos que nos va a contar lo que le sucede a Jesse tras el magnífico final de la serie de AMC y también que se vería primero en Netflix. Además, durante los últimos días hemos tenido varias novedades sobre ella, la más llamativa que parece que ya tiene título oficial: 'El Camino: A Breaking Bad Movie'.

'El camino: A Breaking Bad Movie'

La confirmación ha llegado por la aparición de la página web de la película en Netflix según ha descubierto un usuario de Reddit. Eso no quiere decir que su estreno sea inminente, ya que por ejemplo 'The Witcher' también la tiene desde hace tiempo y por el momento no se ha anunciado la fecha de lanzamiento.

No obstante, las últimas informaciones también invitan a pensar que no deberíamos tardar mucho en ver 'El Camino: A Breaking Bad Movie'. Y es que Bob Odenkirk, el actor detrás del inolvidable personaje de Saul Goodman, confirmó recientemente a The Hollywood Reporter que el rodaje ya había concluido, alabando de paso lo difícil que ha sido mantener todos los detalles sobre esta esperada película en secreto.

Recordemos que 'Breaking Bad' concluía -ojo con los spoilers a partir de aquí- con Jesse dejando todo atrás e iniciando una huida que no quedaba claro que fuese a llegar a buen puerto. Esa dosis de incertidumbre le venía fenomenal al episodio, pero la película ahora va a aclarar lo que sucede. En condiciones normales diría que no hacía falta, pero también tenía mis dudas con 'Better Call Saul' y luego se ha convertido en una de las mejores series de los últimos años.

Ahora habrá que ser pacientes, pero no hace falta más información para que sea una de las películas más esperadas del año. Que Vince Gillian esté detrás de ella es una garantía de que no se trata de una mera operación para sacar más dinero a los fans de Walter White, Jesse Pinkman y compañía.