La secuela de 'Los extraños' ya tiene tráiler y nos recuerda las cosas terribles que pasan cuando estamos solos

Llega el teaser tráiler de la secuela, quizás algo tardía, de 'Los extraños', una de las más estimulantes muestras de ese subgénero del cine de terror de principios de este siglo que se vino a conocer como home invasion y que tuvo representantes tan distinguidos como la primera 'The purge' o la ya mítica 'Funny Games'. 'Los extraños' era una rareza protagonizada por Liv Tyler en la que se daban pocas explicaciones: una pareja, tres enmascarados y una noche de pánico.

Nada menos que una década después (el estreno previsto es el 9 de marzo de 2018) llega 'The Strangers: Prey at Night', una secuela que sigue los mismos pasos argumentales, aunque de momento no parece limitar el espacio a una sola casa: esta vez es una enorme zona residencial donde es sitiada una familia por los tres despiadados asesinos con máscara. Como principal cara reconocible de su reparto está Christina Hendricks, a la que acompañan Martin Henderson, Bailee Madison y Lewis Pullman.

El director de la primera entrega, Bryan Bertino, después de haber dirigido una exploit de 'It', 'Mockingbird' y la ignota 'The Monster', pasa a labores de coguionista junto a Ben Ketai. Dirige esta vez Johannes Roberts, experimentado director de series B de terror que ha obtenido un par de modestos pero notables éxitos recientes con películas como 'El otro lado de la puerta' y 'A 47 metros''.

Ah, por cierto: la película parece sacar partido de la fiebre por los ochenta tan en boga últimamente, y usa con adecuado e inquietante poder evocador un temazo de Tiffany de 1987 de adecuadísimo título: 'I Think We Are Alone Now' ("Creo que estamos solos"). Como no queremos que os privéis de disfrutar de semejante hit, aquí tenéis el videoclip.