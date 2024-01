No sabemos lo que acabamos de ver pero aquí está el delirante tráiler de la nueva película de Jennifer Lopez, que ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

Jennifer Lopez es una artista que no necesita presentación. Aparte de triunfar en el mundo de la canción, las plataformas también se pegan por conseguir los proyectos audiovisuales en los que está implicada. Lo próximo que sacará es 'This is me... now: A love story', una película para promocionar su nuevo álbum y el tráiler es una auténtica locura.

¿Una autobiografía?

Después de sacar el documental 'Jennifer Lopez: Halftime' el año pasado en Netflix, la cantante se ha ido a algo totalmente diferente... y desconcertante. 'This is me... now: A love story' es su nueva película de 65 minutos de duración y se estrenará el próximo 16 de febrero en Amazon Prime Video.

La cinta es la antesala de su nuevo álbum (que se estrena el mismo día) y acaba de lanzar un tráiler de lo más caótico e inclasificable. Comienza con una escena de amor que da paso a lo que parece una intervención entre JLo y sus amigos, que le plantean la posibilidad de ser una adicta al sexo.

El cóctel de géneros continúa, ya que vemos escenas de acción explosiva, con Lopez saliendo disparada de un accidente de moto, una fábrica con maquinaria al estilo steampunk, números musicales llenos de flores, bodas y cantando bajo la lluvia, escenas más íntimas de terapia y cierto tono autobiográfico.

La propia sinopsis define la película como "una odisea cinematográfica con una intensa narrativa, impregnada de relatos mitológicos y curación personal. Con un vestuario fantástico, coreografías deslumbrantes y cameos de varias estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva en el corazón combativo de Jennifer".

Además, el tráiler también adelanta que participarán en ella su exmarido Ben Affleck, Sofía Vergara, Keke Palmer, Fat Joe y Derek Hough, entre otros. Desde luego, no sabemos exactamente de dónde ha salido todo esto pero es llamativo, como poco.

