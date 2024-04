La nueva apuesta de Netflix por las adaptaciones del manga a la acción real tiene una pinta espectacular. El tráiler de 'City Hunter' promete un cóctel de acción y comedia made in Japan

Para dar la bienvenida al mes de febrero, la gente de Netflix compartió un primer avance de su nueva apuesta por las adaptaciones del manganime a la acción real tras los, hasta cierto punto, inesperados éxitos de 'One Piece' y 'Yu Yu Hakusho'. Esta no es otra que 'City Hunter', el prolífico manga de Tsukasa Hojo que nació en un ya lejano 1985 y que se ha traducido al lenguaje audiovisual, ya sea de forma animada o live action en no pocas ocasiones.

Vuelta al ruedo (ahora en Shinjuku)

Pues bien, con el estreno del largometraje a la vuelta de la esquina, la Gran N del streaming nos ha brindado un primer tráiler en condiciones cargado de acción y excesos de todo tipo que prometen un cóctel de espectáculo y ese humor made in Japan que tanto nos gusta. La verdad es que la cosa no pinta nada, pero que nada mal, pero si aún quedaban dudas, el propio Tsukasa ha mandado un mensaje de calma al fandom.

En la cuenta oficial de Twitter de Netflix Japón, el mangaka ha aportado sus dos centavos sobre la película dirigida por Yuichi Sato y ambientada en el barrio de Shinjuku, donde también se rodó en combinación con localizaciones de Kabuchiko —barrio que os sonará si habéis jugado a la saga 'Yakuza', cuyo Kamurocho está inspirado en él—.

"[Rodar 'City Hunter] fue divertido y muy interesante. Es la primera vez que se adapta el manga a la acción real en Japón, y creo que entiendo por qué los fans extranjeros dijeron 'Tiene que ambientarse en Shinjuku'. Creo que la imagen que tienen todos de 'City Hunter' es la de Ryo y los demás volando por Shunjuku como en la película. Creo que muchos disfrutarán la experiencia de verlo hecho realidad.

[La película] es muy divertida. Espero que los fans del original y del anime la vean sólo para ver cómo es. No importa si la quieres ver antes de ir a dormir. Estoy seguro de que será tan interesante que no podrás quedarte dormido".

'City Hunter', que se incorporará al catálogo de Netflix el próximo 25 de abril está protagonizada por Ryôhei Suzuki, Misato Morita, Masanobu Ando y Fumino Kimura, y llega tras una buena ristra de animes y un par de live actions la mar de interesantes: una serie coreana dirigida por Jin Hyuk —'Sísifo'— y protagonizada por Lee Min-ho —'Pachinko'— y un actioner hongkonés con Jackie Chan encabezando su reparto.

En Espinof: