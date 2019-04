El nuevo tráiler de 'Pennyworth' nos trae la fecha de estreno de las aventuras del mayordomo de Batman

DC ha lanzado un nuevo tráiler de 'Pennyworth', el drama en el que Bruno Heller, creador de 'Gotham', mueve el foco a la Londres de los años 60, con un joven soldado de las SAS británicas (Jack Bannon) que es reclutado por Thomas Wayne (Ben Aldridge) para entrar a su servicio de seguridad.

Junto con el tráiler, EPIX, la cadena detrás del proyecto, ha anunciado la fecha de estreno del primero de los diez episodios que conforman la serie: 28 de julio. En España todavía no sabemos cómo la veremos, pero las otras series originales de la cadena (como 'Berlin Station' y 'Graves') se pueden ver en HBO.

Siempre me ha parecido curiosa la amplitud de miras y conceptos que tienen en DC a la hora de aprobar nuevos proyectos de adaptaciones. No es que en Marvel sean especialmente conservadores, pero sí que les cuesta bastante más salir del abecé superheroico y su perfeccionada fórmula. En este sentido me gusta que los de Batman se hayan animado a hacer una serie sobre Alfred.

No es la primera serie, de hecho, que se sale de lo convencional dentro de la familia Batman y DC en general. Hace unos años pudimos ver 'Powerless' una sitcom de oficina ambientada en una subsidiaria de Wayne Enterprises que fue un fracaso en todos los sentidos.

Por otro lado, 'Pennyworth' es la tercera seria nueva de DC para este año, tras los estrenos de 'Doom Patrol' y 'Swamp Thing'... la pena es que yendo a cadenas y plataformas menores (no nos engañemos, DC Universe es muy de nicho) pasarán demasiado desapercibidas.