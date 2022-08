'Joker 2' sorprende con su primer teaser: confirmada Lady Gaga como Harley Quinn al ritmo de 'Cheek to Cheek'

"Heaven, I'm in heaven...". Fred Astaire inmortalizó 'Cheek to cheek' en 'Sombrero de copa', la película de 1935, pero después todo el mundo hizo versiones, desde Louis Armstrong hasta Frank Sinatra o Billie Holiday. Es un tema clásico de Hollywood que le viene de perlas a 'Joker: Folie à Deux' como declaración de intenciones y para presentar a la co-protagonista de la cinta: ni más ni menos que Lady Gaga.

When we're out together, dancing cheek to cheek

Aunque aún no se sabe oficialmente el papel que tendrá Gaga, es bastante obvio que será Harley Quinn, máxime cuando esta secuela está pensada en tono de musical, algo que ha dividido a los fans: los hay que aprecian que Warner tome riesgos (con esta película, no con 'Batgirl') y los que han decidido que este no es el Joker que les enamoró hace ya casi tres años. Sin duda, vivimos en una sociedad.

'Joker: Folie à Deux' o como la llamaremos la gran mayoría, 'Joker 2', se estrenará el 4 de octubre de 2024, cinco años después de la película original, y, para sorpresa de nadie, volverá a contar con el dúo cuya existencia es su razón de ser: Todd Philips y Joaquin Phoenix.

Esta será, además, la primera secuela de la carrera del actor, al que antes veremos en 'Napoleón', de Ridley Scott, y 'Disappoint Blvd', el nuevo trabajo de Ari Aster. Aún no se sabe cuándo empezará el rodaje de la secuela de 'Joker', pero Phoenix debería calentar sus cuerdas vocales para estar al nivel de Gaga: ¿Se viene un mad romance cinematográfico?