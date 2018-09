El estupendo primer tráiler de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' presenta un cumpleaños de lo más tétrico

Ya era cuestión de días de que Netflix se metiera de lleno en la promoción de una serie que si me dicen hace un par de años que iba a estar desando ver con todas mis fuerzas no lo hubiera creído. Estoy hablando de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' ('Chilling adventures of Sabrina') la nueva adaptación televisiva del personaje de Archie Comics.

Tras lanzar ayer un póster, Netflix acaba de publicar el primer tráiler de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', serie de fantasía sobrenatural protagonizado por Kiernan Shipka ('Mad Men') en el papel de la bruja adolescente Sabrina Spellman, medio bruja medio humana, que está empezando con sus estudios de las artes oscuras.

Poco más está desvelando Netflix de esta nueva toma de contacto del personaje. Sabemos que hay algo de origen de Sabrina y que toma prestado el título del cómic homónimo escrito por Roberto Aguirre-Sacasa ('Glee'), que se encarga, además, de la adaptación. En el cómic se nos cuenta la adolescencia de Sabrina en los años 60.

La primera temporada de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' se estrenará en Netflix el 26 de octubre, pocos días después, precisamente, del estreno de otro regreso, el de 'Embrujadas'. Además de Shipka, en el reparto nos encontraremos a Michelle Gomez, Chance Perdomo y Jaz Sinclair además de Lucy Davis y Miranda Otto como Hilda y Zelda Spellman.

Blow the candles and make a wish. Something witchy is coming your way tomorrow. #CAOS pic.twitter.com/9y1OhVNg83