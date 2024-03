'Rebel Moon 2' presenta su impresionante tráiler. La saga de ciencia ficción de Zack Snyder inspirada en Star Wars regresa a Netflix por todo lo alto

Netflix acaba de lanzar el impresionante tráiler de 'Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas', la nueva entrega de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas y que nació como un proyecto de Star Wars que no llegó a hacerse. El adelanto nos recuerda que queda muy poco para verla, ya que su estreno está previsto para el el 19 de abril de 2024.

Por tanto, queda poco más de un mes para que podamos ver esta secuela de 'Rebel Moon'. Una gran noticia para aquellos que disfrutaron con la primera entrega, entre los que confieso que no me encuentro, ya que la película de Snyder me pareció un refrito poco inspirado y espero que al menos en esta segunda parte tenga algo más que ofrecer.

La batalla inminente

En 'Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas' nos reencontraremos con Kora, el personaje interpretado por Sofia Boutella, quien acompañada por los guerreros supervivientes y los valientes habitantes de Veldt, se prepara para luchar y sacrificarlo todo en defensa de la aldea que acogió a quienes perdieron su hogar a manos de Mundomadre. Los pasados de todos jugarán un papel clave para encontrar la motivación ante una batalla inminente.

Junto a Boutella volveremos a ver a Ed Skrein, Michiel Huisman, Djimon Hounson, que este año también estrena la esperadísima 'Gladiator 2', Doona Bae, Staz Nair, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera o Cary Elwes. Además, es de esperar que Anthony Hopkins vuelva a prestar su voz al robot Jimmy.

Por cierto, está ya confirmado que los montajes extendidos y calificados para adultos de ambas películas se estrenarán a mediados de año.

