'Scary Stories to Tell in the Dark': sobrecogedor tráiler de la producción de horror familiar de Guillermo del Toro

Un mes después de descubrir sus primeros teasers, ya podemos echar un vistazo al primer tráiler de 'Scary Stories to Tell in the Dark', la adaptación al cine de Alvin Schwartz y Stephen Gammell, 'Historias de miedo para contar en la oscuridad', que ha producido Guillermo del Toro.

La historia se centra en un grupo de jóvenes adolescentes que deben resolver el misterio que rodea las macabras muertes de los habitantes de su pequeño pueblo...

Aunque todo lo que muestra el adelanto puede resultar poco original (a mí me ha recordado bastante a la última versión de 'IT') creo que es muy efectivo y tiene momentos sobrecogedores. Confío en que Del Toro habrá apadrinado un gozoso entretenimiento de horror para todos los públicos; por cierto, se estrena el 9 de agosto en cines.

Lo nuevo del "aclamado director" de 'La autopsia de Jane Doe'

Del Toro ayudó a escribir la adaptación, cuyo guion firman Dan y Kevin Hageman. De la puesta en escena se ha ocupado André Øvredal, a quien el tráiler vende de manera un poco exagerada como un "aclamado director"; lo cierto es que es poco conocido entre el público y ha dirigido 'Future Murder' (2000), 'Proyecto: Troll Hunter' (2010) y 'La autopsia de Jane Doe' (2016).

En cuanto al reparto de 'Scary Stories to Tell in the Dark', está encabezado por Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Gil Bellows, Lorraine Toussaint y Dean Norris, famoso por su papel de Hank Schrader en 'Breaking Bad'.