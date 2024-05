'Solo asesinatos en el edificio' no le tiene miedo a 'Los anillos de poder' y ya tenemos tráiler y fecha de estreno para una temporada 4 en Disney plus cargadísima de estrellas

Vaya final de agosto más potente se nos viene encima y es que la misma semana en la que regresa 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', también lo hará una de las mejores comedias del catálogo de Hulu/Disney+. Estoy hablando de 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) cuya temporada 4 se estrenará el 27 de agosto.

Si bien esta es la fecha para Estados Unidos, si nos atenemos a los antecedentes, podemos dar casi por seguro que la veremos de manera simultánea en Disney+ en España a falta, eso sí, de confirmación oficial por parte de la compañía. Líos de fechas aparte, ya podemos ver un primer tráiler que ya nos apunta por dónde irán los tiros.

Después de la tradicional presentación de la víctima al final de la pasada temporada, Sazz Pataki (Jane Lynch), nuestro trío podcaster favorito deberán dejar sus elucubraciones por un momento y viajar a la otra punta del país ya que un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el popular podcast true crime.

Solo estrellas en el edificio

Ojo porque el viaje a Hollywood significa, además, que tendremos la temporada "más estelar" de la serie. Así al menos se asegura en el adelanto en lo que se nos promete una galería de estrellas invitadas formada por Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind, Jane Lynch y más.

Unas estrellas que acompañarán (algunos un año más) a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como Charles, Oliver y Mabel, respectivamente. John Hoffman es cocreador de la serie junto a Steve Martin.

