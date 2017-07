Sony lanza un misterioso teaser de 'Encuentros en la tercera fase' y surgen varias teorías en Internet

Durante el fin de semana del 4 de julio, en el que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia, muchos se acordarán de la película de Roland Emmerich con el discursazo de Bill Pullman pero Sony ha querido recordar otra película de ciencia-ficción con alienígenas. En su cuenta de YouTube hay un enigmático vídeo titulado 'This Means Something' ("Esto significa algo").

El clip dura algo menos de un minuto y contiene breves escenas distorsionadas de 'Encuentros en la tercera fase' ('Close Encounters of the Third Kind'), el clásico de Steven Spielberg protagonizado por Richard Dreyfuss. Sin información alguna, el teaser se hizo viral y está provocando toda clase de teorías en Internet aunque, como casi siempre, la solución al misterio posiblemente sea mucho más simple de lo que se está comentando.

Entre las reacciones que ha provocado el vídeo hay especulaciones sobre un remake o una secuela de 'Encuentros en la tercera fase', a pesar de que no hay noticias ni rumores acerca de un proyecto semejante. No sería la primera vez que Hollywood nos sorprende con algo así, y desde luego no es impensable que puedan continuar la historia o actualizarla con espectaculares efectos visuales... no obstante, es difícil de creer.

La mejor pista que tenemos es que este año se celebra el 40º aniversario del film así que seguramente lo que Sony está adelantando es un reestreno limitado en salas de cines o un relanzamiento de la edición en DVD/Blu-ray (o ambas cosas) para celebrar el estreno de esta obra maestra ganadora de dos Oscars. Uno especial a los efectos de sonido y otro para la maravillosa fotografía de Vilmos Zsigmond.

Acompañando al vídeo se ha lanzado una nueva web, WeAreStillNotAlone.com ("Aún no estamos solos"), donde Sony quiere que te registres para recibir noticias de avistamientos de OVNIS. Es decir, podría ser para eso, si bien me temo que sólo envíen notas publicitarias de sus lanzamientos, incluyendo información de este evento de marketing viral relacionado con 'Encuentros en la tercera fase'.