Sorprendente tráiler de 'Posesión Infernal: El despertar': la brutal franquicia de Sam Raimi regresa por todo lo alto 42 años después de su arranque

Aquí os traemos el sorprendente tráiler de 'Posesión Infernal: El despertar', una de las películas más esperadas de 2023, ya que se trata de una nueva entrega de la salvaje franquicia iniciada por Sam Raimi en 1981 con la aclamada película 'Posesión infernal' -aunque el germen de todo está tres años antes con el cortometraje 'Within the Woods'-. Además, también ha aparecido el cartel de la película, con el cual resulta imposible no acordarse de la reciente 'Smile'.

Escrita y dirigida por Lee Cronin ('Bosque maldito'), 'Posesión Infernal: El despertar' cuenta la historia de dos hermanas que acaban de reencontrarse, pero ese momento tan feliz se ve interrumpido por la aparición de unos demonios capaces de poseer a las personas que se crucen en su camino. Eso llevará a que ambas tengan que luchar por intentar sobrevivir. A priori, un cambio notable respecto a las anteriores películas de la saga.

Lo cierto es que 'Posesión Infernal: El despertar' nació como una película pensada para estrenarse directamente en HBO Max, pero un cambio de estrategia por parte de Warner llevó a que finalmente se lance primero de forma exclusiva en cines a partir del próximo 21 de abril. Al menos aquí vieron una oportunidad de negocio, cosa que no puede decirse que sucediera en el caso de 'Batgirl'...

Alyssa Sutherland, Morgana Davies, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Nell Fisher, Jayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy y Tai Wano encabezan el reparto de una película en la que todos echamos de menos la presencia de Bruce Campbell como Ash Williams, papel que encarnó por última vez en la televisiva 'Ash vs. Evil Dead'.

En Espinof: