'Star Wars: El ascenso de Skywalker': un nostálgico clip del Episodio IX revela el esperado regreso de los... ¡Ewoks!

La saga de 'Star Wars' finalmente llegará a su conclusión en menos de un mes, ya que la historia de los Skywalker terminará con la novena película de la franquicia. Pero 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (The Rise of Skywalker) no solo concluirá la trilogía secuela, concluyendo las aventuras de Rey, Finn y Poe Dameron, sino que también contará con el regreso de muchos personajes que no hemos visto en décadas anteriores. El regreso del Emperador Palpatine, quien desempeñará un papel destacado en la película, era una de las sorpresas, pero acaba de revelarse que otra criatura va a regresar. Ewoks.

Siempre hay hueco para un osito peludo con Willow dentro

Como se insinúa en el nuevo clip detrás de las escenas de arriba, parece que un personaje no visto desde las películas en solitario de los Ewoks hará un regreso épico. Que se preparen los haters de las criaturitas peludas, porque en el nuevo clip podemos ver a Warwick Davis con su disfraz completo de Wicket el Ewok con más protagonismo en las películas. La última vez que usó ese disfraz, tenía alrededor de 12 años, pero en este clip le vemos mucho mayor (apareció sin disfraces en 'Han Solo'), por lo que parece que este video fue filmado recientemente, y presumiblemente confirma el regreso de los Ewoks en la última película.

Tiene sentido que los Ewoks regresen considerando la presencia de la Estrella de la Muerte en la nueva película. Después de todo, estaba en la órbita alrededor de Endor y sus lunas cuando fue destruida, por lo que es lógico que la Resistencia se refugiara en los bosques de la luna. La nueva película de 'Star Wars' está sirviendo como conclusión para todas las anteriores, y Wicket es otro reflejo de 'El retorno del Jedi' junto al emperador.

Algunos de estos regresos pueden parecer frívolos para los fans, pero el director J.J. Abrams insiste en que todo es parte de el cierre de nueve películas según comentó a Empire: