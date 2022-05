'The Boys': salvaje tráiler final de la temporada 3 de la genial serie de superhéroes de Amazon Prime Video

El estreno de la tercera temporada de 'The Boys' ya está a la vuelta de la esquina, algo que Amazon ha querido recordarnos con el lanzamiento de este increíble tráiler de lo que llegará a Prime Video a partir del próximo 3 de junio.

Una larga espera

La espera para poder ver los nuevos episodios de 'The Boys' ha sido algo más larga que la que hubo entre la primera y la segunda temporada. Recordemos que el último capítulo visto hasta ahora se lanzó el 9 de octubre de 2020, por lo que prácticamente 20 meses han tenido que pasar hasta el regreso de la que probablemente sea la mejor serie de superhéroes de la actualidad.

El espectacular anterior adelanto ya nos dejó claro que la serie sigue en buena forma y el que hemos podido ver hoy lo confirma. Además, seguro que no soy el único que está deseando ver qué aporta a 'The Boys' los fichajes de Jensen Ackles ('Sobrenatural'), Katia Winter ('Dexter'), Laurie Holden ('The Walking Dead'), Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler y Miles Gaston Villanueva.

Os recuerdo que la tercera temporada de 'The Boys' seguirá la misma estrategia de lanzamiento que la segunda. Por lo tanto, el 3 de junio deberíamos poder tres episodios y luego un nuevo capítulo cada semana hasta llegar a su final el 8 de julio. Sí, casi dos años de espera y en poco más de un mes ya tendremos que despedirnos de ella.