'This is us': la temporada 4 ya tiene tráiler e incluye a M. Night Shyamalan y Jennifer Morrison en su reparto

Id sacando los pañuelos porque el 24 de septiembre se estrena en EEUU la cuarta temporada de 'This is us', la tierna y lacrimógena serie de Dan Fogelman. Para ir abriendo boca, ya podemos ver el tráiler de estos nuevos episodios.

Un tráiler en el que podemos ver algunos de los nuevos rostros que rodearán a la familia Pearson durante esta temporada. Entre ellos nos encontramos a M. Night Shyamalan, el famoso director y toda una mini reunión de 'House' con Jennifer Morrison y Omar Epps incorporándose al reparto junto con Asante Blackk y Marsha Stephanie Blake ('Así nos ven').

Eso sí, los detalles sobre sus personajes se están manteniendo ocultos... y ni siquiera sabemos si sus papeles serán recurrentes o un cameo episódico. Aunque es bastante probable que sea lo segundo.

En la temporada 4 seguiremos viendo a los Pearson, con Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan, Susan Kelechi Watson, Jon Huertas, Hannah Zeile, Niles Fitch, Logan Shroyer, Mackenzie Hancsicsak, Parker Bates, Faithe Herman, Eris Baker, Ron Cephas Jones y Lyric Ross.

Recordemos que 'This is us' tiene dos temporadas más aseguradas, llegando a la sexta temporada y superando los 100 episodios. Todo acorde al plan de Dan Fogelman... ahora solo hace falta que siga manejando la historia tan inteligentemente. ¿Ganas de nueva temporada?