'Sin tiempo para morir' lanza un potente nuevo tráiler: la última película de Daniel Craig como James Bond se estrena en noviembre

Con 'Tenet' arrasando en cines, parece que es el momento para recordar al público que se acerca otro blockbuster sobre el apasionante mundo del espionaje. Y no uno cualquiera sino la nueva aventura de James Bond. Hoy podemos hincar el diente a un nuevo y explosivo tráiler de 'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die'), que se estrena en cines el 12 noviembre.

El mundo (y la taquilla) necesita el regreso de 007

Recordemos que el film tenía una fecha más temprana, el 2 de abril, pero la pandemia del coronavirus obligó a posponerla. Por eso han pasado nueve meses desde que vimos el primer adelanto de 'Sin tiempo para morir', con la presentación de Rami Malek (ganador del Óscar por 'Bohemian Rhapsody') como nuevo antagonista de 007. En este segundo tráiler comprobamos que el villano es tan peligroso que incluso otro enemigo de Bond, Blofeld (Christoph Waltz), ofrece su ayuda para atraparle, al estilo de 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs').

La sinopsis de 'Sin tiempo para morir' nos aclara que James Bond (Daniel Craig) se ha retirado. Mientras disfruta de una vida tranquila lejos del servicio secreto aparece Felix Leiter (Jeffrey Wright), su amigo de la CIA, para pedirle ayuda con el rescate de un científico. La misión conduce al espía británico a conocer a un enigmático y peligroso individuo (Malek), poseedor de una tecnología capaz de destruir el mundo... Por supuesto, el héroe hará todo lo posible para salvarnos una vez más.

'Sin tiempo para morir' es la 25ª entrega de la saga Bond y la de mayor duración: 163 minutos. Es también la última protagonizada por Daniel Craig y hay interés por saber cómo será su adiós; no es la primera vez que el actor expresa su deseo de pasar página y despedirse de Bond, pero en esta ocasión parece que realmente va en serio. El estupendo reparto se completa con Rami Malek, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, Lashana Lynch, Rory Kinnear, David Dencik, Billy Magnussen y Christoph Waltz.

La puesta en escena corre a cargo de Cary Fukunaga, director de la primera temporada de 'True Detective' o 'Maniac'. El propio cineasta firma el guion en colaboración con Neal Purvis, Robert Wade y Phoebe Waller-Bridge. Por último, cabe señalar que Billie Eilish es la estrella detrás de la canción principal, un elemento que siempre es motivo de debate entre los seguidores de 007.