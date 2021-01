Tráiler de 'Confinados': la nueva película de Doug Liman con Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor se estrena en HBO

Ahora que nos espera otro año sin películas en los cines (ya lo veréis) las sorpresas en forma de anuncios de estrenos a través de streaming se han convertido en lo habitual. La próxima en llegar será 'Confinados', lo nuevo del siempre interesante Doug Liman. Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor son sus protagonistas.

El amor ya no es lo que era

No se me ocurre otra desgracia peor. En el momento de separarse, Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel Ejiofor) verán que la llegada de un confinamiento obligatorio les impedirá desviar sus caminos. La convivencia obligada deparará alguna que otra sorpresa: no os olvidéis que la realidad no siempre supera a la ficción.

Producida por Warner Bros y dirigida por Doug Liman, responsable de éxitos como 'El caso Bourne' o 'Al filo del mañana', 'Confinados' también cuenta con la participación de Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, además de la colaboración de Ben Stiller y el ganador del Premio de la Academia Ben Kingsley.

Steven Knight, nominado al Óscar y que tiene ahora entre manos la esperada 'Spencer' de Pablo Larraín es el encargado de firmar el guión de una película que llegrá a HBO España en exclusiva el próximo 5 de febrero y que supone un nuevo ejercicio de estilo de un cineasta al que le sienta igual de bien una superproducción que trabajos más modestos, como ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera.