Tráiler de 'Dead Trigger': Dolph Lundgren masacra zombis en la adaptación del videojuego

El mundo del cine no saca adelante solamente grandes producciones basadas en videojuegos, pues se hacen tantos que los derechos de adaptación de algunos de ellos acaban dando pie a cintas con presupuestos más limitados. Seguro que muchos estaréis pensando en Uwe Boll y títulos como 'BloodRayne' o 'Alone in the Dark', pero en esta ocasión él no está implicado en el salto a la gran pantalla de 'Dead Trigger', cuyo tráiler nos muestra a Dolph Lundgren masacrando zombis.

El Gobierno se ha visto incapaz de frenar un contagioso virus, así que decide crear un videojuego que imita a la realidad, reclutando para el combate en la vida real a sus mejores jugadores. El equipo de élite liderado por Kyle Walker (Lundgren) tendrá que viajar a la ciudad donde se originó todo para localizar a unos científicos que han estado trabajando en una posible cura. El problema es que para llegar hasta ellos tendrán que enfrentarse a una horda de zombis.

Publicado en 2012 y disponible para dispositivos móviles, 'Dead Trigger' se convirtió rápidamente en un gran éxito, alcanzando los 30 millones de descargas y dando pie a una secuela que se lanzó apenas un año después. Ahora se convierte en película de mano de los directores Mike Cuff y Scott Windhauser, ambos debutantes. Dudo mucho que vaya a ser una buena película, pero podría ser bastante entretenida si saben cómo jugar sus armas.

Autumn Reeser, vista en la televisiva 'The O.C.', Isaiah Washington, quien actualmente forma parte del elenco de la serie 'Los 100' ('The 100'), y Justin Chon, Eric en La saga Crepúsculo, completan el reparto principal de 'Dead Trigger'. Por ahora se desconoce cuándo podremos verla, ya que su estreno mundial tuvo lugar durante el pasado Festival de Moscú, pero nada se ha dicho aún sobre la fecha de su llegada a los cines.