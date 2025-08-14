Bob Odenkirk nos parte la cara y Celine Song el corazón. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

La AEMET ha jugado con nuestros sueños, y la ola de calor que debería haber terminado ayer va a hacer un bis que va a durar, como mínimo, hasta el lunes que viene. Si aún no estás delirando por culpa de las altas temperaturas y la deshidratación y te has percatado de que este es un post de estrenos, probablemente ya sepas lo que te voy a decir: ¡Ve a refugiarte al cine con una de las novedades que llegan a la cartelera por adelantado este jueves 14 de agosto!

Armas taquilleras

A pesar de tener un par de títulos más que decentes, me da en la nariz que el surtido de lanzamientos lo va a tener complicado para revitalizar una taquilla que cayó el pasado fin de semana hasta los 4,9 millones de euros capitaneada, eso sí, por una 'Weapons' cuya maravillosa dosis de majadería, terror, comedia y muchas cosas bonitas —y horripilantes— se las apañó para coronar el Top 5 con 1,28 millones de euros más que merecidos que la convierten en uno de los títulos más exitosos de su género en este curso cinematográfico.

Tras ella, 'Karate Kid: Legends' se sobrepuso a su estreno tardío respecto a otros mercados con 0,65 millones de dólares que demuestran que la nostalgia, por muy prefabricada que sea, sigue teniendo su tirón. Lamentablemente, a partir de aquí, no queda ni una sola novedad entre lo más alto de la recaudación, comenzando por una fantástica 'Los tipos malos 2' que cayó hasta los 0,62 millones de euros en su segundo fin de semana en cartel, sumando un total de 2,9 millones.

El quinteto titular lo cerraron 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' con 0,52 millones de euros y una 'Jurassic World: El renacer' que sigue dando dentelladas a la taquilla con 0,36 millones de euros más. ¿Logrará desterrarla de las partes altas de la tabla alguna de las recién llegadas? Veamos las candidatas a hacerlo.

Los estrenos del 14 de agosto de 2025

Abrimos la caja de los estrenos —y la de las tortas— con la notable dosis de acción y comedia capitaneada por Bob Odenkirk en 'Nadie 2', la secuela del largometraje de 2022 escrita por Derek Kolstad, guionista de la saga John Wick, y dirigida por un Timo Tjahjanto que se abre paso hasta EE.UU. tras firmar salvajadas como 'The Night Comes for Us', 'Headshot' o 'Fuera de las sombras'. Entretenimiento veraniego de calidad rebosante de temazos, ensaladas de tiros y violencia a cascoporro.

En la otra cara de la moneda, tras su extraordinario debut en 'Vidas pasadas', Celine Song vuelve a la carga para destrozarnos el alma sin piedad con su nueva ¿comedia? romántica, que llega a nuestras salas bajo el título de 'Materialistas'. Una certera mirada a las relaciones de pareja en la sociedad de consumo turbocapitalista en la que nos ha tocado vivir con una Dakota Johnson, un Pedro Pascal, y un Chris Evans que deberían vender por sí solos el largometraje.

Cerrando el trío de novedades principales encontramos el regreso de Sean Byrne tras la grotesca y divertidísima 'The Loved Ones' y su sólido segundo largometraje 'The Devil's Candy' —tremendo su pase en Sitges hace ya un gritón de años—. En esta ocasión, el australiano nos sube a bordo de un barco con un buen puñado de tiburones hambrientos y un psicópata con bastante mala idea en un cruce de slasher, jawsploitation y thriller a la antigua usanza. Todo un sorpresón que se titula 'Dangerous Animals'.

Las novedades las cierran la cinta animada 'Los Súper Elfkins', el actioner made in Bollywood 'War 2' y el drama social español 'Mr. Nadie'.

Y mucho ojo, porque la semana que viene de visita el hijo de uno de los mejores detectives de la historia del cine. Bueno, más o menos...

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025