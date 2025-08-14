Leonardo DiCaprio tiene claro cuál es la película que más veces ha visto de su filmografía: "Es una parte clave de mi crecimiento en esta industria"

Leonardo DiCaprio ha participado en algunas de las películas más icónicas del cine reciente y ha trabajado con algunos de los mejores directores de la historia, pero si tuviera que escoger una sola película de toda su filmografía, hay una que destaca por encima del resto. Estamos hablando de 'El aviador', el biopic dirigido por Martin Scorsese que se basa en la historia real de Howard Hughes.

En una entrevista publicada en Esquire junto a Paul Thomas Anderson, que tiene previsto estrenar el 25 de septiembre de este año 'Una batalla tras otra', DiCaprio confesó que rara vez revisa sus trabajos anteriores, pero que siente un apego especial por la película de Martin Scorsese. Un vínculo que no solo se debe al resultado en pantalla, sino también a la implicación personal y profesional que tuvo en el desarrollo del proyecto.

El actor recordó que, tras colaborar con Scorsese en 'Gangs of New York', llevaba una década interesado en adaptar un libro sobre Hughes. Incluso estuvo a punto de hacerlo con Michael Mann, pero un conflicto de agenda le llevó a presentar la idea al propio Scorsese. Ese momento marcó un antes y un después en su carrera, al pasar de ser un intérprete contratado a un colaborador miembro del equipo creativo.

“Rara vez veo mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que otras. Es 'El aviador'. Simplemente porque fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Marty [Scorsese] en 'Gangs of New York' y llevaba 10 años leyendo un libro sobre Howard Hughes. Casi lo adaptamos con Michael Mann, pero surgió un conflicto y terminé llevándoselo a Marty. Tenía 30 años. Fue la primera vez, como actor, que me sentí como parte integral de la producción, en lugar de ser solo un actor contratado para interpretar un papel. Me sentí responsable de una forma completamente distinta. Siempre me he sentido orgulloso y conectado con esa película, como una parte clave de mi crecimiento en esta industria y al asumir el papel de un verdadero colaborador por primera vez”.

Una colaboración histórica

'El aviador' recibió hasta once nominaciones a los premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para DiCaprio y Mejor Director para Scorsese, y se alzó con cinco estatuillas. El filme consolidó la fructífera relación entre ambos, que más tarde continuaría con títulos como 'Infiltrados', 'Shutter Island', 'El lobo de Wall Street' o 'Los asesinos de la luna'. Y resulta que la admiración por 'El aviador' es algo que también comparte el propio Paul Thomas Anderson, que aseguró durante la conversación que “puedo parar a verla cuando quiera”.

