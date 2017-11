Tráiler de 'Rampage': Dwayne Johnson contra monstruos gigantes en la espectacular adaptación del videojuego

Aquí tenemos otro de los grandes estrenos de Warner para el año que viene. Tras presentar la primera imagen de la secuela de 'Animales fantásticos', el estudio ha lanzado el sorprendente primer tráiler de 'Rampage', una espectacular adaptación del videojuego homónimo de los años 80, con Dwayne Johnson como protagonista.

"The Rock" interpreta al primatólogo Davis Okoye, un hombre que se mantiene alejado de la gente y que comparte un fuerte vínculo con George, un gorila extraordinariamente inteligente que ha estado bajo su cuidado desde que nació. Pero cuando un experimento genético sale mal, este amable simio es transformado en un furioso monstruo...

Para empeorar las cosas, pronto se descubre que hay otras criaturas similares que están destrozando Estados Unidos. El heroico Okoye forma equipo con Kate Caldwell (Naomie Harris), una ingeniera genética desacreditada, para crear un antídoto, atravesando un campo de batalla constantemente cambiante, no sólo para frenar una catástrofe global sino también para salvar a la temible criatura que una vez fue su amigo... OOOOOOHHHHH.

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

'Rampage' se estrena el 20 de abril de 2018. Además de Dwayne Johnson y Naomie Harris, el reparto incluye a Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello y Jason Liles da vida al simio George a través de la misma tecnología de la captura del movimiento con la que Weta Digital creó a Gollum o a César. Por cierto, así era el juego de arcade original, desarrollado por Bally Midway y lanzado en 1986:

La puesta en escena de 'Rampage' está firmada por Brad Peyton, que ya dirigió a Johnson en dos superproducciones, 'Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa' ('Journey 2: The Mysterious Island') y 'San Andrés' ('San Andreas'). Supongo que te has fijado pero Johnson está acumulando tantos proyectos y rodajes que parece que no tiene tiempo ni para cambiar el aspecto de sus personajes, simplemente se pone una camiseta de un color diferente (a veces ni eso) o como mucho se deja una perilla. Estas fotos son de algunas de sus últimas películas:

