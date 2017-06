Dwayne Johnson tiene a Hollywood a sus pies: estas son las 17 películas que tiene en marcha

Dwayne Johnson es un trabajador incansable, un factor decisivo para que este antiguo luchador de 'Pressing Catch' se haya convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood. Actualmente podemos verle en 'Baywatch: Los vigilantes de la playa', pero no se cansa de sumar proyectos a su agenda y por ahora va sacando adelante la gran mayoría, ¿cómo lo hará?

La curiosidad nos ha llevado a recopilar todos los proyectos que tiene en marcha como actor. En total son 17 películas, demostrando así que tiene a Hollywood a sus pies. No nos olvidemos que además cada año rueda varios episodios para la serie 'Ballers' y que su nombre también ha sonado para convertirse en el Hombre Lobo del Dark Universe. Tenemos Dwayne Johnson para rato.

'Alpha Squad Seven'

Aventuras espaciales para The Rock. Ese era el gran reclamo de la película cuando se anunció hace ya más de dos años. 'Independence Day', 'Armageddon' y 'Guardianes de la Galaxia' (Guardians of the Galaxy) son los títulos que Dreamworks tenía en mente cuando se hizo con los derechos del guion de Nick Palmer y Jeremiah Friedman. Lo único que se sabe seguro es que es una historia con dos protagonistas, por lo que faltaría fichar al acompañante de Johnson.

'Black Adam'

La idea inicial era que fuera el supervillano al que se enfrentase el protagonista de 'Shazam!', pero el propio actor confirmó recientemente que Black Adam iba a tener su película propia dentro del universo cinematográfico de DC. Eso sí, aún no hay guionista, director o posible fecha de estreno, por lo que parece que la cosa va aún para largo.

'Doc Savage'

El salto al cine del personaje creado por Lester Dent, una de las fuentes de inspiración para Superman. Cuenta con el aliciente adicional de que detrás de las cámaras tendremos a Shane Black, lo cual seguramente también sea el motivo de que aún no se haya hecho, pues últimamente está muy ocupado con la nueva 'Depredador' ('Predator'). Es de esperar que retome 'Doc Savage' en cuanto acabe con ella.

El remake de 'Golpe en la pequeña China'

El clásico de los 80 dirigido por John Carpenter y protagonizado por Kurt Russell tendrá una nueva versión liderada por Johnson. O al menos eso se dijo hace ya un par de años, pues desde entonces solo se supo que el actor confirmó que Carpenter iba a estar implicado, quien poco después anunció que no habían hablado con él para nada. De hecho, hace poco se supo que había preferido ir por cuenta y hacer un cómic a modo de secuela.

El spin-off de 'Fast & Furious' junto a Jason Statham

La gran química que demostró tener con Jason Statham en las escenas que compartían en 'Fast & Furious 8' no pasó desapercibida y Universal decidió empezar a trabajar en una película dedicada a ellos. Contará una misión en la que tendrán que formar una improbable alianza y estará escrita por Chris Morgan, un veterano de la saga liderada por Vin Diesel. Por ahora nada más se sabe.

'Fast & Furious 9'

Hace un par de meses tanto Johnson como Vin Diesel confirmaron su regreso para la inevitable novena entrega, intentando así acallar todos los rumores sobre el mal rollo que hubo entre ellos durante el rodaje de la octava. Por ahora no hay fecha de estreno, pero dudo que Universal quiera esperar demasiado antes de ponerse manos a la obra.

'Fighting With My Family'

Un proyecto muy querido por Johnson en el que él solamente hará una pequeña aparición. Cuenta parte de la vida de Paige, una luchadora de 'Pressing Catch' que llegó a la compañía desde su Inglaterra natal. La película toma como base un documental que impactó a Johnson y está tanto escrita como dirigida por Stephen Merchant. En su reparto sobresalen otros nombres como Vince Vaughn, Lena Headey o Nick Frost.

'G.I. Joe 3'

Paramount está interesada en una tercera entrega y el gran impedimento es la apretada agenda de Johnson. Si logran encontrar un hueco y que todo encaje, seguramente se haga. De lo contrario, me huelo un posible reboot.

'Jungle Cruise'

Disney quiere seguir explorando las adaptaciones cinematográficas inspiradas en las atracciones de sus parques temáticos y este es uno de los proyectos con más fuerza. Eso sí, hace ya más de diez años que intenta sacarla adelante -incluso se anunció en su momento que Tom Hanks y Tim Allen iban a protagonizarla-, por lo que solo queda esperar que el guion de John Requa y Glenn Ficarra satisfaga a los ejecutivos y que Johnson aún tenga tiempo para hacerlo si eso sucede.

La tardía secuela 'Jumanji'

Faltan apenas unos meses para el estreno y por ahora tenemos que contentarnos con una primera imagen que despertó ciertas dudas por la vestimenta que lucían sus personajes. Dirigida por Jake Kasdan, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black acompañan a Johnson a frente del reparto. Hace bien poco se comentó que rendirá homenaje al personaje de Robin Williams en la película original. El 22 de diciembre llegará a los cines.

La nueva comedia de Will Gluck

Will Gluck, responsable de 'Rumores y Mentiras' (Easy A), prepara una comedia de acción aún sin título liderada por Johnson. Se trata de una buddy movie en la línea de 'Arma Letal' ('Lethal Weapon') 'Huida a Medianoche' (Midnight Run) o 'Límite: 48 Horas' (48 Hours) escrita por Dave Callahan -'Los Mercenarios' ('The Expendables')-. No han trascendido más detalles sobre ella.

'Rampage'

La película que rueda actualmente es una adaptación de un exitoso videojuego de los años 80 en el que tres monstruos gigantes sembraban el terror a lo largo de Estados Unidos. En ella vuelve a colaborar con el director Brad Peyton y en el reparto también destacan los nombres de Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello y Naomie Harris. Se estrena en Estados Unidos el 20 de abril de 2018.

'San Andrés 2' ('San Andreas 2')

La primera entrega costó 110 millones de dólares y recaudó 473, confirmando así que Johnson también puede encabezar por sí solo una superproducción de acción sin la necesidad de pertenecer a una franquicia ajena. De su secuela poco se sabe más allá de que Brad Peyton repetirá tras las cámaras y que Carla Gugino y Alexandra Daddario volverán a formar parte de su reparto.

'Shazam!'

Ya os comentaba al hablaros de 'Black Adam' que al principio todo apuntaba a que Johnson iba a dar vida al villano de la función, pero finalmente se ha optado por dar película propia a ambos personajes y quizá el enfoque del personaje tire más por la fórmula de antihéroe reformado. ¿Llegará a aparecer finalmente el actor también en esta? No está del todo claro. Por cierto, David F. Sandberg, responsable de 'Nunca apagues la luz' ('Lights Out'), está en negociaciones con Warner para dirigirla.

'Skyscraper'

Rawson Marshall Thurber volverá a colaborar con Johnson tras la simpática 'Un espía y medio' (‘Central Intelligence’) en una cinta que ha sido descrita como 'Jungla de Cristal' ('Die Hard') en China. El propio director se encarga del guion y la idea es que el rodaje comience este próximo mes de agosto para poder estrenarla en julio del año que viene.

'The Janson Directive'

Es uno de sus proyectos más, por así decirlo, veteranos y hace ya tiempo que no se habla de ella, por lo que quizá acabe siendo una de las sacrificadas. Se trata del salto al cine de la novela póstuma de Robert Ludlum que cuenta cómo se pone precio a la cabeza del protagonista tras no lograr salvar a un millonario secuestrado. No le quedará otra que demostrar la conspiración que existe en su contra. Akiva Goldsman estaba escribiendo el guion.

'Viaje al centro de la Tierra 3' ('Journey 3: From The Earth To The Moon')

Johnson acudió al rescate de la saga con una segunda entrega que funcionó bastante bien -335 millones recaudados frente a un presupuesto de 79- y lleva tiempo hablándose de una tercera en la que deberían ir a la Luna. Sin embargo, el proyecto se ha aplazado en varias ocasiones y parece improbable que esté lista para el 16 de junio del año que viene, la última fecha asignada. Ya veremos si acaba saliendo adelante. Por cierto, en ella volvería a ponerse a las órdenes de Brad Peyton -debe llevarse pero que muy bien con el actor- y la idea es que también repitan los personajes interpretados por Josh Hutcherson y Anna Colwell.