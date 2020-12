Tráiler de 'Earwig y la bruja': el estudio Ghibli vuelve con su primera película de animación totalmente creada con CGI

He aquí otro motivo para celebrar la llegada del nuevo año. En 2021 tendremos la oportunidad de ver 'Earwig y la bruja' ('Âya to majo'), el nuevo y esperado largometraje de Studio Ghibli, basado en la obra de Diana Wynne Jones.

Vuelve Ghibli y el otro Miyazaki

Más abajo puedes echar un vistazo al tráiler de la película, que se estrenará en Japón el día 30 de este mismo mes; a los cines españoles llegará más tarde de la mano de Vertigo Films (aún sin fecha confirmada). Lo más peculiar de 'Earwig y la bruja' es que se trata del primer film de Ghibli generado totalmente por ordenador.

Es una apuesta arriesgada para una compañía que siempre ha destacado por su animación artesanal (a pesar de haber recurrido al CGI para crear sus aplaudidos largometrajes); supongo que si quieren competir en el mercado actual necesitan adaptarse a los tiempos. Personalmente, prefiero la estética de títulos como 'Porco Rosso' o 'El cuento de la princesa Kaguya', entre otras, dan la sensación de ser algo único e irremplazable.

Quizá por nostalgia o prejuicios hacia la animación por CGI. El tráiler me deja un poco frío aunque espero que 'Earwig y la bruja' sea divertida y mantenga el encanto del sello Ghibli. El nombre de Miyazaki en los créditos llama poderosamente la atención pero no nos confundamos: el film está dirigido por Goro Miyazaki, responsable de 'Cuentos de Terramar' o 'La colina de las amapolas'. Su padre, Hayao Miyazaki, también tiene otra película entre manos, 'How Do We Live?', que recuperará el estilo tradicional y que aún tardará en estar lista.

Recordemos que el último trabajo del estudio era 'El recuerdo de Marnie', estrenada en 2014. Dos años después, el estudio coprodujo 'La tortuga roja'. El esperado regreso de Ghibli con esta 'Earwig y la bruja' estará acompañado por el sello del Festival de Cannes, cuya edición de 2020 tuvo que ser cancelada por la COVID-19. Esta es la sinopsis oficial: