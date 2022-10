Tráiler y fecha de estreno de 'Mayfair Witches': Alexandra Daddario descubre que es una bruja en la adaptación de las novelas de Anne Rice

La plataforma (y canal) estadounidense AMC+ no pierde comba con las adaptaciones de la obra de Anne Rice y, si la semana pasada estrenó 'Interview with the Vampire', estos días ha desvelado el tráiler oficial y la fecha de estreno de la saga brujil de la autora: 'Mayfair Witches' ('Las brujas de Mayfair' como se conoce en España).

Alexandra Daddario ('The White Lotus') protagoniza esta adaptación como Rowan, una neurocirujana joven que descubre que es la heredera de una familia de brujas. En lo que lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una oscura presencia que ha atormentado a su familia durante generaciones.

Las brujas

Junto a Daddario, el reparto de la serie cuenta con Annabeth Gish como Diedre, Beth Grant como Carlotta, Erica Gimpel como Elliem, Harry Hamlin como Cortland Mayfair, Jack Huston como Lasher, Jen Richards como Jojo y Tongayi Chirisa como Citroen.

Creada por Esta Spalding, con Michelle Ashford de coguionista y Michael Uppendah, de director, 'Anne Rice's Mayfair Witches' se estrenará en Estados Unidos en enero de 2023. Al igual que con 'Entrevista con el vampiro', todavía no sabemos cómo llegará esta serie a España.