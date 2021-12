"Su veneno me dolió, hirió mis sentimientos". Cuando Anne Rice quiso sabotear el fichaje de Tom Cruise para 'Entrevista con el vampiro' pero acabó admitiendo su error

El triste fallecimiento de Anne Rice a los 80 años ha dejado huérfano al mundo de la literaria de una de las autores más queridas de los relatos de vampiros. Muchos serán los homenajes que reciba la escritora con toda justicia, pero en mi caso no he podido acordarme sobre cómo hizo todo lo posible por sabotear el fichaje de Tom Cruise como Lestat en la adaptación de 'Entrevista con el vampiro' para después, una vez vista la película, reconocer su error.

Anne Rice al ataque

Lo cierto es que Rice adaptó su propio novela con la idea de que el actor británico Julian Sands interpretase a Lestat, idea rápidamente descartada por Warner al no ser un intérprete lo suficientemente popular. Tras tantearse otras opciones como Daniel Day-Lewis, quien acabó rechazando el papel, el estudio se decantó por Cruise, quien comentó en su momento que "no me pude resistir al personaje" y pronto comenzó un extenso trabajo de preparación para estar a la altura de lo que veía como un reto para él -fue la primera vez que dio vida a un villano-, pero la escritora no pensaba lo mismo:

Me sorprendió particularmente el fichaje de Cruise, que no es más mi vampiro Lestat de lo que Edward G. Robinson es Rhett Butler. Yo misma se lo dije a Jordan. Estoy desconcertada sobre por qué Cruise querría asumir el papel. Es un chico guapo, en la cima del mundo y en camino de convertirse en un gran actor, pero no estoy seguro de que sepa en lo que se está metiendo. Me siento tentado de llamar al (jefe de CAA) Mike Ovitz y decirle que todos van a ir a por su cliente. Cruise debería hacerse un favor a sí mismo y a todos los demás y dejar el papel.

La escritora no dejaba de poner pegas a Cruise, desde su altura hasta su voz, o el hecho de que no fuera rubio y europeo como Lestat. Nada le parecía bien sobre él para dar vida a Lestat. El actor lamentó en su momento no poder reunirse con ella antes de ponerse manos a la obra, reconociendo además que los ataques de Rice hicieron mella en él:

Realmente hirió mis sentimientos, por decirlo suavemente. Su veneno me dolió.

Rice hasta alimentó el enfado de algunos fans. Todo ello hizo que la mala prensa acompañase a 'Entrevista con el vampiro', hasta el punto de publicarse muchos artículos apuntando a un histórico fracaso, siendo objeto además de varias bromas dentro de la industria.

Recogiendo cable

'Entrevista con el vampiro' llegó finalmente a los cines de Estados Unidos el 11 de noviembre de 1994 y había ingresado 223 millones de dólares para cuando concluyó su andadura por las salas de todo el mundo. Un éxito incuestionable cuando su presupuesto había oscilado entre los 50 y los 70 millones según las fuentes consultadas.

A ello quizá ayudó que Rice pudo ver la película antes de su estreno y quedó muy contenta con ella, llegando a calificarla más tarde como una obra maestra. El productor David Geffen también desveló que había contacto con Cruise para admitir su error y disculparse:

Incluso llamó por teléfono a Tom Cruise para decirle que se había equivocado. Es algo genial cuando alguien que ha sido tan crítica con la película la ve, le encanta y admite que estaba equivocada.

Cruise confirmó este hecho y dijo que "tuvimos una conversación genial". Todo se solucionó finalmente y Rice incluso grabó un breve mensaje en vídeo que acompañó al lanzamiento de la película en VHS de 'Entrevista con el vampiro' para terminar de despejar cualquier duda que pudiera quedar por aquel entonces sobre su apoyo a la película.