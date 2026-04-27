El tráiler de 'Jackass: Lo mejor para el final' confirma que estamos ante el estreno del año entre exámenes de próstata robóticos y porrazos de ensueño

He de confesar que hace cuatro meses, contra todo pronóstico —al menos según mi poco acertada intuición, me llevé una de las grandes alegrías que me podría haber dado este curso cinematográfico 2026: después de 'Jackass Forever', que creía la última entrega de la saga que verían mis retinas, el grupo de tarados capitaneados por Johnny Knoxville volvería por quinta y, ahora sí, última vez a la gran pantalla con 'Jackass: Lo mejor para el final'.

Un último (y doloroso) baile

Ahora, después del jugosísimo paso de Paramount por la CinemaCon, donde se habló sobre la producción, la compañía acaba de lanzar el tráiler de la película para que lo veamos los comunes de los mortales. Su par de minutos es todo lo que podríamos haber soñado: un cóctel de nostalgia, camaradería, salvajadas varias y diversión que promete una jubilación a la altura para su tropa protagonista y, especialmente, para sus pobres cuerpos.

La sinopsis oficial de 'Jackass: Lo mejor para el final' nos cuenta lo siguiente:

Johnny Knoxville y el resto del grupo regresan a la gran pantalla para una última y definitiva aventura. Con acrobacias completamente nuevas, junto a algunos de los momentos más inolvidables y las carcajadas más memorables del pasado, "Jackass: Lo Mejor para el Final" es una celebración salvaje y desenfrenada del espíritu gamberro y la camaradería que han definido a la saga durante más de 25 años. Un evento cinematográfico único que invita al público a reunirse y disfrutar de una despedida a la altura de uno de los fenómenos más icónicos de la comedia.

Si algo ha hecho que el anuncio de esta quinta 'Jackass' me haya pillado con la guardia baja, es la fortísima lesión que sufrió Johnny Knoxville el pasado 2022 durante el rodaje de 'Forever', en la que un toro le lanzó por los aires y le provocó una hemorragia craneoencefálica, una conmoción cerebral y las roturas de una muñeca y una costilla. Por aquél entonces, el stuntman anunció su semi-retirada, pero con un poquito de precaución, se ha permitido volver al ruedo por última vez.

Lo mejor de todo esto es que el regreso de Knoxville, Steve, Chris Pontius, Wee man, Dave England, Preston Lacy, Ehren McGhehey y compañía está a la vuelta de la esquina: el próximo 26 de junio podremos ver, entre otras cosas, el primer examen de próstata realizado por un robot a un ser humano. No sé para vosotros, pero esto es poco menos que música para mis oídos.

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