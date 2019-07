Tráiler de 'The Lighthouse': Willem Dafoe y Robert Pattinson enloquecen en el nuevo y apasionante film del director de 'La bruja'

Aquí tenemos el esperado tráiler de 'The Lighthouse', una de las películas que más dio que hablar en el pasado Festival de Cannes (se alzó con el Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores). No es para menos ya que el nuevo film de Robert Eggers ('La bruja') propone una extrema, original e hipnótica experiencia que deja huella.

La pesadilla en blanco y negro de Dafoe y Pattinson

Al igual que 'Midsommar', gustará más o menos pero no has visto una película igual, y eso se agradece, sobre todo en estos tiempos de reciclaje de material y franquicias inagotables. Asimismo, 'The Lighthouse' ofrece dos interpretaciones impresionantes de sus protagonistas, Willem Dafoe y Robert Pattinson. Quizá porque de Dafoe ya esperamos lo máximo, el que destaca más es Pattinson, con varias escenas realmente increíbles.

Ellos son prácticamente los únicos miembros del reparto. Dan vida a los dos empleados de un faro en una remota isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX; aislados y obligados a soportarse el uno al otro, los dos fareros comienzan a enloquecer y tener horribles pesadillas...

La obras de Herman Melville y Sarah Orne Jewett fueron fuentes de inspiración para Robert Eggers, que quiso ser fiel a los dialectos que hablarían estos dos personajes en esa época. Vuelve a contar con el director de fotografía Jarin Blaschke, que le ha ayudado a crear una película apasionante, hermosa y terrible. 'The Lighthouse' llega a algunos cines de Estados Unidos el 18 de octubre, antes de distribuirse por todo el país; en España aún no hay fecha de estreno.