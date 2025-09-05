HOY SE HABLA DE

El universo inmortal de Anne Rice sigue expandiéndose con el tráiler de 'Talamasca'. La orden secreta llega este mismo octubre

La plataforma AMC+ estrenará el 26 de octubre la nueva serie del universo de 'Entrevista con el vampiro' y 'Las brujas de Mayfair'

12 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6609 publicaciones de Albertini

Vaya competencia contundente de grandes apuestas de terror y cosas sobrenaturales tenemos como siempre alrededor de Halloween y esta nueva serie es un claro ejemplo. El universo inmortal de Anne Rice se expande este 26 de octubre con el estreno de 'Talamasca: La orden secreta', nueva serie original de AMC que acaba de lanzar su tráiler oficial.

Ambientado en el mismo mundo de 'Las brujas de Mayfair' y 'Entrevista con el vampiro', la primera temporada de la serie se centra en una enigmática sociedad secreta encarnada de vigilar y controlar a brujas, vampiros y criaturas sobrenaturales por todo el mundo. Todo esto lo veremos a través de la llegada de Guy Anatole (Nicholas Denton), un graduado en derecho al que acaban de invitar a unirse a la agencia. 

No solo es la mejor película de terror del año. Además, 'Devuélvemela' es toda una tesis sobre la tristeza más absoluta
En Espinof
No solo es la mejor película de terror del año. Además, 'Devuélvemela' es toda una tesis sobre la tristeza más absoluta

Entrevista con los talamasca

Junto a Denton, la serie está protagonizada por Elisabeth McGovern como Helen, veterana miembro y líder de la casa de Talamasca en Nueva York; William Fichtner como Jasper, quien ha tomado control en secreto de la sede de Londres; Maisie Richardson-Sellers es Olive, ambiciosa agente de la orden; y Celine Bucken como Doris, una alma anciana que vive con un aquelarre de brujas. Además, Jason Schwartzman es un vampiro vividor.

Y para demostrar que estamos en un universo compartido veremos también a Eric Bogosian y Justin Kirk, habituales de 'Entrevista con el vampiro'. La primera temporada, que no tiene todavía fecha en AMC+ España (aunque imaginamos que no muy lejos de la emisión USA), consta de seis episodios y cuenta con John Lee Hancock y Mark Lafferty como coshowrunners.

En Espinof | Las mejores series de la historia

En Espinof | Las series más esperadas de 2025


Temas

Ver 12 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios