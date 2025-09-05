El universo inmortal de Anne Rice sigue expandiéndose con el tráiler de 'Talamasca'. La orden secreta llega este mismo octubre

Vaya competencia contundente de grandes apuestas de terror y cosas sobrenaturales tenemos como siempre alrededor de Halloween y esta nueva serie es un claro ejemplo. El universo inmortal de Anne Rice se expande este 26 de octubre con el estreno de 'Talamasca: La orden secreta', nueva serie original de AMC que acaba de lanzar su tráiler oficial.

Ambientado en el mismo mundo de 'Las brujas de Mayfair' y 'Entrevista con el vampiro', la primera temporada de la serie se centra en una enigmática sociedad secreta encarnada de vigilar y controlar a brujas, vampiros y criaturas sobrenaturales por todo el mundo. Todo esto lo veremos a través de la llegada de Guy Anatole (Nicholas Denton), un graduado en derecho al que acaban de invitar a unirse a la agencia.

Entrevista con los talamasca

Junto a Denton, la serie está protagonizada por Elisabeth McGovern como Helen, veterana miembro y líder de la casa de Talamasca en Nueva York; William Fichtner como Jasper, quien ha tomado control en secreto de la sede de Londres; Maisie Richardson-Sellers es Olive, ambiciosa agente de la orden; y Celine Bucken como Doris, una alma anciana que vive con un aquelarre de brujas. Además, Jason Schwartzman es un vampiro vividor.

Y para demostrar que estamos en un universo compartido veremos también a Eric Bogosian y Justin Kirk, habituales de 'Entrevista con el vampiro'. La primera temporada, que no tiene todavía fecha en AMC+ España (aunque imaginamos que no muy lejos de la emisión USA), consta de seis episodios y cuenta con John Lee Hancock y Mark Lafferty como coshowrunners.

