El creador de 'Love, Death + Robots' adapta 15 videojuegos y tiene a Keanu Reeves. Este es el tráiler y fecha de estreno de su nueva antología animada

El día inaugural de la Gamescom nos ha traído, casi de sorpresa, el tráiler de la nueva serie animada de Tim Miller, creador y showrunner de la aclamada antología 'Love, Death + Robots' para Netflix. Eso sí, en esta ocasión salta a Prime Video con 'Secret Level', en la que nos sumergimos al mundo de los videojuegos.

Con fecha de estreno programada para el 10 de diciembre, los 15 episodios de la antología adulta nos llevará por los mundos de algunos grandes videojuegos (y, bueno, juegos a secas) tanto clásicos como actuales. Desde Amazon MGM Studios y Blur Studio aseguran que en este "evento único" se juntan más IP de juegos que nunca en una simple serie.

Love, Death + Games

La lista, en orden alfabético, está compuesta de hecho por 'Amored Core', 'Concord', 'Crossfire', 'Dungeons & Dragons', 'Exodus', 'Honor of Kings', 'Mega Man', 'New World: Aeternum', 'PAC-MAN', PlayStation Studios (en general), 'Sifu', 'Spelunky', 'The Outer Worlds', 'Unreal Tournament' y 'Warhammer 40,000'.

Así que tenemos un buen puñado de juegos que visitará 'Secret Level', proponiendo pequeñas historias ambientadas en sus respectivos mundos. La verdad es que no siendo yo especial fan de 'Love, Death + Robots' reconozco tengo bastante curiosidad por ver qué sale de aquí, ya que el tráiler promete darnos grandes momentos. Habrá que esperar unos meses para verlo.

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2024

En Espinof | Aquella vez que Akira Toriyama apareció en mi juego favorito