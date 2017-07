'Vice Principals' nos muestra a Danny McBride haciendo el indio en el primer tráiler de la segunda temporada

Hay muchas series que acaban antes de tiempo y también bastantes que se estiran más de la cuenta. De hecho, lo menos habitual es que una llegue a su fin en el momento oportuno. Todo apunta a que ese va a ser el caso de 'Vice Principals', pues antes incluso de la emisión del primer episodio ya se comentó que solamente iba a tener dos temporadas, por lo que sus responsables deben tenerlo todo bien atado. Ahora HBO ha iniciado la campaña de promoción de la segunda temporada al lanzar su primer tráiler.

La mala noticia es que el adelanto no muestra nada de lo que nos espera, ya que se centra en mostrarnos a Danny McBride haciendo literalmente el indio, probablemente preparando alguna venganza, ¿será Lee Russell, el personaje interpretado por Walton Goggins y del que no hay ni rastro en el avance, el objeto de la misma? Imagino que no tardaremos en descubrirlo, pero por ahora solo nos queda hacer teorías al respecto.

Recordemos que la segunda temporada estará compuesta de nueve episodios, exactamente los mismos que la primera, los cuales HBO tiene previsto empezar a emitir a partir del próximo 17 de septiembre. Todavía faltan más de dos meses para ello, pero mientras tanto tendremos nuevos capítulos de 'Juego de Tronos' a partir de este domingo para que la espera sea más llevadera.

Por cierto, la primera temporada no era, ni mucho menos, redonda, pero sí fue una grata sorpresa que creo que pasó desapercibida para muchos ante la enorme cantidad de series que se emiten en la actualidad. Ya solamente pro la química entre Goggins y McBride merece que le deis una oportunidad, pero es que además cuenta con escenas muy divertidas y un cameo de Bill Murray en el piloto.