¡Vuelven los 'Power Rangers' originales! Netflix lanza el tráiler de la película que trae de vuelta a Rita Repulsa viajando en el tiempo

Hay cosas que, por mucha nostalgia que nos den, siguen estando ahí porque nunca jamás se han ido: pasa con 'South park', pasa con 'Los Simpson' y pasa con 'Power Rangers'. Treinta temporadas después (la última, 'Cosmic Fury', producida directamente para Netflix), los Rangers siguen más vivos que nunca con una colección de cómics espectacular, una base de fans que les siguen a viento y marea y una nueva película de 55 minutos para celebrar su trigésimo aniversario. Go, go, Power Rangers!

¡A metamorfosearse!

Seguramente, si tienes una edad, recuerdas esas mañanas de desayuno y 'Power Rangers'. Seguro que recuerdas perfectamente a los adolescentes convirtiéndose en guerreros sentai y luchando contra los monstruos que enviaba a la tierra Rita Repulsa. Ahora, los guerreros se enfrentarán de nuevo a su enemiga en formato robótico. Tristemente, habrá dos que no podrán acompañarles: Thuy Trang, Trini, falleció en 2001, y Jason David Frank, Tommy, en 2022.

La cita con nuestros viejos amigos será el 19 de abril, y el tráiler ya anuncia el regreso del Megazord, los Masillas, los enemigos clásicos, el instituto y viajes en el tiempo, aunque se echa de menos un cameo de Bulk y Skull, los matones de la franquicia, que llevan fuera de la misma desde 2012. Tampoco parece que vaya a aparecer Austin St John, el Ranger rojo original, que se gana la vida yendo a convenciones... a pesar de estar en libertad condicional por un caso de fraude.

El que sí retornará será Alpha 5, aunque, de momento, no parece que su jefe Zordon haga lo propio. Más extraño es el caso de Amy Jo Johnson, Kimberly, que dijo en una entrevista que nunca se negó a interpretar el papel de nuevo, "¡Solo no dije que sí a lo que me ofrecían!". Puede que sea una reunión de rangers incompleta, pero, después del reboot cinematográfico, se agradece volver a la fórmula de siempre. ¡Power Rangers, es hora de metamorfosearse una vez más!

