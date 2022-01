Vuelven los zombies coreanos a Netflix: el espectacular tráiler de 'All of Us Are Dead' anuncia su inminente fecha de estreno

Netflix recibirá una dosis doble de la plaga de zombis coreanos este año. Además de la ya conocida 'Kingdom', cuya tercera temporada se espera en algún momento de 2021, otra serie de terror original está en camino bajo el nombre 'All of Us Are Dead', originalmente anunciada hace un tiempo y ahora presenta un tráiler espectacular y lleno de acción que anuncia que finalmente está en camino a la plataforma ya el próximo 28 de enero.

Un nuevo Webtoon hecho serie

'All of Us Are Dead' está escrita por Chun Sung-il y basada en el webtoon 'Now at Our School' de Joo Dong-Geun, que debutó en 2009. Lee Jae Gyoo, popular por su trabajo en 'Trap', 'King2Hearts', e 'Intimate Strangers', dirigirá la serie, que supone el segundo webtoon adaptado en Netflix en algo más de un mes tras 'Hellbound'.

Las franquicias de zombies han demostrado ser unas de las más rentables y exitosas de Netflix, que con 'All of Us Are Dead' tendrá nueve franquicias originales bajo su catálogo, en la sinopsis oficial de esta:

”Cuando un virus zombi se propaga por la comunidad, un grupo de estudiantes de secundaria se queda atascado dentro de su escuela. Los estudiantes en peligro de morir bajo la plaga luchan por sobrevivir y escapar"

El avance de 'All of Us Are Dead' muestra un proyecto muy grande y loco y cuenta en su reparto con actores como Cheong San, Ohn Jo, Nam Ra, Su Hyuk, Gwi Nam, Song Jae Ik, Lee Byeong Chan, Chang-Hoon, Hee-Soo, Seo Hyo Ryeong, Park Eui Won, Jung Young Nam, Ji Min, Park Seon Hwa, Nam So Ju, Lee Eun Saem y TBA.