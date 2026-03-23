5 años después de dejar 'Los Bridgerton', Regé-Jean Page vuelve a hacer una comedia romántica: "El amor definitivamente no ha muerto"

Una de las grandes sorpresas que nos llevamos todos cuando 'Los Bridgerton' se convirtió en un fenómeno mundial fue el anuncio de que Regé-Jean Page abandonaba la serie de Netflix después de una única temporada. 5 años después, el actor por fin vuelve a hacer otra comedia romántica y ahora ha querido explicar sus motivos para ello.

El propio Page ha explicado en People que precisamente uno de los principales motivos para haber querido hacer 'You, Me & Tuscany' es que era una comedia romántica: "Puede que haya sido eso. La idea de que la comedia romántica está muerta. El amor definitivamente no ha muerto. El amor nos salvará. Y creo que me alegra enarbolar esa bandera".

"Fue un placer hacerlo"

Coprotagonizada por Halle Bailey ('La sirenita'), 'You, Me & Tuscany' cuenta la historia de una joven que viaja impulsivamente para alojarse en la villa de un desconocido sin permiso. Cuando la descubre la madre del hombre, finge ser la prometida de su hijo, pero todo se descontrola cuando empieza a enamorarse de su primo.

El actor recuerda que además "tuve la oportunidad de trabajar con Halle Bailey todos los días, así que lo estábamos pasando de maravilla. Nos lo estábamos pasando genial haciendo una película sobre cómo alcanzar tu mejor versión" y aclara que "de eso tratan gran parte de las comedias románticas".

"No todas las películas tienen que ser sobre quién pega más fuerte. Por eso me preocupa hablar de ello y encontrar la paz conmigo mismo y con los demás. Y fue un placer hacerlo", continúa Page, a quien desde que dejó la serie de Netflix hemos podido ver en títulos como 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' o 'Confidencial'.

Además, la película tuvo una ventaja añadida para Page: "Rodamos en la Toscana. Fue en Roma, cinco o seis semanas en la Toscana. Estábamos disfrutando del sol, conduciendo entre viñedos. Pasé la mano por ese campo de trigo por el que pasa Russell Crowe al principio de 'Gladiator' . La comida era increíble".

'You, Me & Tuscany' es estrena en Estados Unidos este próximo 10 de abril de la mano de Universal, pero en España todavía tendremos que esperar mucho para verla, ya que su llegada a los cines de nuestro país hasta el 7 de agosto de 2026.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores comedias románticas de la historia. 27 películas de amor inolvidables que nos conquistan con risas