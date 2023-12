La actriz que pudo ser Kate Bishop en 'Ojo de halcón' y acabó siendo la hija de Ant-Man (para desgracia de la anterior Cassie Lang)

Está claro que hacer borrón y cuenta —casi— nueva tras culminar la Saga del infinito no debió ser una tarea sencilla para la gente de Marvel Studios. La compañía no tuvo que enfrentarse únicamente al desafío de empezar no de cero, pero sí desde un nivel bastante prematuro, un nuevo arco argumental que enganchase al respetable; también al de encontrar un reparto a la altura de las circunstancias para capitanear sus nuevas fases.

La buena mano de los directores y directoras de casting de La casa de las ideas ha quedado reflejada en grandes aciertos como Tatiana Maslany o Iman Vellani, que han bordado sus roles como Hulka y Ms. Marvel respectivamente. Pero esto no significa que estos procesos de selección hayan sido un camino de rosas, y el caso de los personajes Cassie Lang y Kate Bishop es buena muestra de ello.

Kate, Cassie, Barcelona

Según ha contado la productora Trinh Tran en el making of de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', Kathryn Newton, que terminó dando vida a Cassie Lang en la última aventura del hombre hormiga, hizo el casting para interpretar a Kate Bishop en la serie 'Ojo de halcón', llegando a hacer una prueba de cámara junto a Jeremy Renner. Pero, finalmente, fue Hailee Steinfeld quien acompañó al arquero marvelita.

"Creo que en la mente de [Kevin Feige], Haylee ya era Kate. Había visto a Kathryn en una prueba de pantalla que había hecho para otro papel de Marvel, y pensé 'wow'. Tiene ese brillo, es divertida... Tiene ese aura de optimismo juvenil".

El personaje de Lang fue interpretado previamente por Abby Ryder Fortson y Emma Fuhrmann en sus versiones infantil y adolescente respectivamente, pero ¿qué condujo al estudio a reemplazar a Fuhrmann por Newton? Así lo razona Tran.

"[Cassie] tiene que ser astuta, rápida y divertida. Y además, [Newton] es una atleta. Es una golfista de clase mundial. Tiene el físico para el papel. Y sencillamente es alguien que puede parecer la hija de Scott Lang. Tiene el corazón de Scott. También tiene un poco de ese sentido del humor, un poco de ese desorden".

Por supuesto, esto no fue plato de buen gusto para una Fuhrmann que se enteró del recast post 'Endgame' tras ver la noticia publicada en internet. Eso sí, hizo gala de buen talante y publicó el siguiente tuit cuando la polémica afloró en redes sociales:

"Gracias por todo vuestro apoyo. Significó el mundo para mí. Estaba tan triste como todos vosotros al enterarme de la noticia el jueves. Solo puedo esperar que esto signifique que hay algo más para mí en el futuro del MCU. Siempre estaré agradecida de haber sido parte del MCU y de la película más grande de todos los tiempos. Ser actriz sigue siendo mi pasión número 1 y espero con interés lo que depara el futuro".

