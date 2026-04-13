El asesino en la vida real que tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood desde hace 66 años (y por qué no se la han retirado)

En el Paseo de la Fama de Hollywood se ha reconocido a infinidad de personas por su aportación a la industria del entretenimiento. Entre ellos también se encuentran personalidades algo controvertidas, pero solamente hay una persona con una estrella allí que además fue condenado por asesinato en la vida real: Spade Cooley.

Cooley fue un músico y actor que apareció, aunque la mayoría de veces sin acreditar, en más de 50 películas. Además, sus canciones se siguen usando cada cierto tiempo, habiéndose podido escuchar en títulos más recientes como 'Una historia verdadera', 'El demonio bajo la piel' o 'Asteroid City', sin importar que él falleciera en 1959.

De retirarse para estar con su familia a asesinar a su mujer

Por su aportación al mundo del cine fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama en 1960, mismo año en el que anunció su retirada para mudarse a un rancho y pasar así más tiempo con su familia. Todo parecía el cierre perfecto para su historia, pero todo dio un giro siniestro, motivado en parte por su alcoholismo.

Su esposa Ella Mae Evans fue la que más sufrió por los abusos de su marido, quien la había amenazado repetidas veces con asesinarla tanto a ella como a sus hijos. Todo estalló aún más cuando ella pidió el divorcio, pues pocos días después era asesinada por Spade de forma brutal, tal y como su hija de 14 años relató durante el juicio, pues le obligó a presenciarlo

La trágica muerte de Ella Mae fue fruto de una paliza en la que Spade golpeó la cabeza de su madre contra el suelo repetidas veces, luego le pisoteó el estómago y por último le aplastó un cigarrillo encendido contra la piel para asegurarse de que estaba muerta. Tras un juicio muy largo, Spade Cooley fue condenado a cadena perpetua, pero con la posibilidad de acceder a la libertad condicional después de cumplir siete años entre rejas.

Finalmente tuvieron que pasar ocho años hasta que Spade Cooley tuvo la oportunidad de conseguir la libertad condicional, la cual fue concedida gracias en parte a las presiones que amigos suyos de la industria habían hecho al gobernador Ronald Reagan, con pasado también en Hollywood.

La puesta en libertad fue aprobada para febrero de 1970, pero el 23 de noviembre de 1969 falleció como consecuencia de un ataque al corazón durante un permiso de 72 horas que le había concedido parada actuar en un concierto de la Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de Alameda. Sucedió poco después de que pudiera completar su actuación.

Gig Young

Pese a lo sucedido, Spade Cooley mantiene su estrella en el Paseo de la Fama, algo que en buena medida se debe a que nunca jamás se ha retirado una. Y no es precisamente el único caso polémico, pues también hay al menos otro asesino entre ellos, pero en este caso sin llegar a ser condenado por la justicia, ya que el actor Gig Young ('Danzad, danzad, malditos') se suicidó poco después de asesinar a su esposa Kim Schmidt, con la que se había casado apenas tres semanas antes.

Realmente da igual el crimen que hayas cometido una vez te conceden la estrella en el Paseo de la Fama, ya que desde entonces "se considera una parte del tejido histórico de la Hollywood Walk of Fame", tal y como se argumentó en su momento cuando se rechazó eliminar las que tienen Bill Cosby y Donald Trump.

En Espinof | Las 36 mejores películas basadas en hechos reales de la historia

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más