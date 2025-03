Ben Affleck admite que su amigo Matt Damon le sirve de excusa para poder ver cómo dirige Christopher Nolan

La relación de amistad entre Ben Affleck y Matt Damon es una de las más bonitas de la historia del cine: se conocieron con ocho años y, como ambos querían ser actores, se mudaron juntos a Nueva York. Ahora siguen siendo colegas y han participado en 13 películas juntos, con la decimocuarta, 'RIP', llegando este año a Netflix. Francamente, en un mundo del cine repleto de egos y de personalidades fuertes ojalá hubiera más historias tan entrañables como esta.

Se le nota afflecktado

En una entrevista con la revista GQ, Affleck ha señalado lo mejor que Damon ha hecho en su carrera: juntarse con directores que tengan una buena trayectoria para no llevarse sorpresas desagradables. "Creí que ibas a comparar nuestras carreras interpretativas, a lo que hubiera dicho que, bueno, Matt aprendió y supo antes que yo a fijarse en el director como la base fundamental sobre la que va a tomar la decisión de hacer una película o no, lo que fue una elección muy inteligente", ha afirmado.

"Y además él tuvo oportunidades para hacer películas que yo... No es que yo estuviera diciendo 'No, Scorsese, no Spielberg, no voy a estar en vuestra película'", ha continuado la estrella, poniendo muy en valor las películas que ha hecho su amigo.

"Habría hecho 'Salvar al soldado Ryan'. Si Martin Scorsese me llamara y me dijera que tengo que hacer de un camarero, lo habría hecho. Steven Spielberg es uno de los mejores arquitectos cinematográficos que ha existido. Siento lo mismo con Chris Nolan. Puede que visite a Matt en el set solo para ver dirigir a Nolan. No estoy bromeando."

Efectivamente, Damon será el protagonista de 'La Odisea', la nueva película de Nolan cargada de estrellas, y cómo se ha tenido que poner en forma otra vez, años después de las películas de Jason Bourne: "Estaba hablando con Matt sobre cómo se ha ido a hacer esta película de Chris Nolan y está haciendo muchos ensayos de las escenas de acción, y me decía: 'Tío, ha pasado mucho tiempo, ¿no?'". El 17 de julio del año que viene saldremos de dudas en el que promete ser uno de los eventos cinematográficos más grandes de los últimos tiempos. ¿Tendrá un cameo Ben Affleck? Quién sabe.

