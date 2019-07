El 'Blade' de Mahershala Ali tendrá que esperar: no llegará hasta que termine la Fase 4 de Marvel

Aunque otras películas Marvel presentadas en este fin de semana durante la madre de todas las convenciones ofrecieron más detalles, la gran revelación de la que todos hablaban fue un muy breve anuncio de última hora sobre el regreso del mata-vampiros marvelita favorito de la cultura de club: 'Blade' volverá a casa con el rostro del ganador de dos Oscar Mahershala Ali.

Mahershala Ali protagonizaría el reboot de 'Blade'. Aunque apenas se revelaron detalles durante el anuncio, ha comenzado a aparecer más información sobre el esperado reinicio, incluida una confirmación de que el lanzamiento no se producirá hasta después de la Fase 4, y que Mahershala Ali solicitó personalmente el papel.

"When Mahershala Ali wants to meet, you take the meeting."



Kevin Feige reveals that Mahershala Ali presented Marvel with the idea of bringing #Blade into the #MCU. #SDCC pic.twitter.com/yMjIiI69Hf