Brendan Fraser está irreconocible en 'The Whale': primer vistazo a la nueva película de Darren Aronofsky y A24

Vuelve Darren Aronofsky al cine desde 'Madre!', su última película en 2017. Lo hace con 'The Whale', producida por A24 y protagonizada por un irreconocible Brendan Fraser.

Esperado retorno

'The Whale' es el nuevo drama de Aronofsky, que se va a estrenar en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Fraser interpretará a un hombre con obesidad (270 kilos) que trata de reconectar con su hija de 17 años. El actor habló en su momento sobre cómo esta película iba a "ser algo que no se ha visto antes" y "causará una impresión duradera".

A24 ha compartido una primera imagen de la cinta, donde se observa el cambio físico que ha experimentado el actor para este proyecto. La productora también estrenará en Venecia 'Pearl', lo nuevo de Ti West, y 'The eternal Daughter', protagonizado por Tilda Swinton.

Este será el primer papel protagonista de Brendan Fraser en cine desde 'Fuga desesperada' en 2013, tras una época apartado de la industria. Fraser está reincorporándose poco a poco, como secundario recientemente en 'Sin movimientos bruscos' de Steven Soderbergh y con proyectos potentes pendientes de estreno, como 'Killers of the flower moon', lo nuevo de Scorsese para Apple, o el antagonista de la 'Batgirl' que prepara HBO Max.

El guión corre a cargo de Samuel D. Hunter ('Baskets') y el reparto lo completan Sadie Sink ('Stranger Things'), Samantha Morton ('The Walking Dead'), Hong Chau ('Watchmen') y Ty Simpkins ('Iron Man 3').

'The Whale' aún no tiene fecha de estreno pero se exhibirá por primera vez en el Festival de Venecia, del 31 de agosto al 10 de septiembre, junto a otros esperados estrenos como 'Bones and all' (Luca Guadagnino), 'Don't worry darling' (Olivia Wilde) o 'White noise' (Noah Baumbach).