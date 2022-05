'Call me by your name': la sorprendente cláusula que firmaron Timothée Chalamet y Armie Hammer que indignó al guionista de la película

A pesar de lo mucho que ha llovido desde el furor que causó en 2018 'Call me by your name', todavía persiste el debate sobre ciertos temas de la película. La adaptación de la novela de André Aciman fue dirigida por Luca Guadagnino y contó con varias nominaciones a los Oscars, de las que solo ganó la de Mejor Guión Adaptado.

Un amor de verano

La cinta sigue a Elio (Timothée Chalamet), un adolescente que en pleno verano de 1983 conoce a Oliver (Armie Hammer), un joven atractivo conocido de sus padres con el que empieza a pasar cada vez más tiempo hasta que finalmente surge el amor. La película supuso un éxito inesperado que consolidó la carrera de Timothée Chalamet, hoy en día uno de los actores más cotizados de Hollywood.

Según declaró James Ivory, guionista del filme, en Variety, ambos actores firmaron en su contrato que no harían desnudos integrales, algo que disgustó mucho a Ivory puesto que se alejaba mucho de lo que él plasmó en su guión: "Siempre me ha parecido falso cuando la gente se pasea antes o después de hacer el amor decorosamente cubierta con sábanas. Nunca me gustó hacer eso y no lo hago".

Según Fantastic Man, Guadagnino se reafirma en su elección de no incluir escenas de sexo explícitas: "Nunca quise hacer una película sobre la lujuria de dos cuerpos (...) No va sobre mostrar una escena obscena de sexo o cualquier tipo de sexo que estén teniendo. No sé cómo estos tíos están teniendo sexo. Ese no es el enfoque".

Sobre la opinión manifestada por el director, Ivory comentó que es "totalmente incierta": "Se sentó en esta misma habitación donde estoy sentado ahora, hablando sobre cómo lo haría, así que cuando dice que fue una decisión estética consciente de no hacerlo, bueno, eso es solo una tontería".

La novela de 'Call me by your name' contó con una secuela, 'Encuéntrame', por lo que muchos quedaron a la espera de que se adaptara también a la gran pantalla. Sin embargo, parece que debido a las polémicas en las que se ha visto envuelto Armie Hammer, de momento es una posibilidad bastante improbable.