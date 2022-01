Tras los pasos de Kevin Spacey: Armie Hammer es eliminado de la próxima película de Taika Waititi y su sustituto será Will Arnett

Will Arnett, estrella de la comedia, se une al reparto encabezado por Michael Fassbender para la película basada en el documental de 2014, 'El peor equipo del mundo'. Para ejercer el cambio se ha llevado a cabo una maniobra como la de Christopher Plummer con Kevin Spacey hace unos años.

Cambios en el equipo

La estrella nominada al Emmy de 'Arrested Development' y 'BoJack Horseman' reemplazará a Armie Hammer en el próximo título de Taika Waititi para Searchlight Pictures. La película se basa en el documental británico de 2014 del mismo título y sigue a la selección de fútbol de Samoa, famosa por perder todos los partidos oficiales que jugaron.

Desesperado por clasificarse para la Copa del Mundo de 2014, el equipo contrata a un entrenador de métodos poco ortodoxos, interpretado por Fassbender, que tiene un mes para prepararlos y aprender algunas lecciones sobre el verdadero significado de ganar. El reparto también incluye a Elisabeth Moss, David Fane, Beulah Koale, Oscar Kightley y Lehi Falepapalangi.

Will Arnett

Este será el segundo proyecto en poco tiempo relacionado con el fútbol para Arnett. El actor también coprotagonizó recientemente la comedia británica 'The First Two', como presidente de un club de fútbol. 'Next Goal Wins' es el primer largometraje como director de Waititi desde 'Jojo Rabbit', por la que ganó el Oscar al Mejor Guión. El director se encuentra en la posproducción de 'Thor: Love and Thunder' y con la serie 'Reservation Dogs', disponible en Disney+.

Desde su escándalo por sexting a principios de 2021 y sujeto a una investigación de presunta agresión sexual, Armie Hammer ha sido retirado del thriller de espionaje 'Billion Dollar Spy,' la serie de Paramount + 'The Offer', (sobre la realización de 'El padrino'), la comedia romántica 'Shotgun Wedding' y la obra de Broadway 'The Minutes'. Hammer será visto, sin embargo, en el próximo elenco repleto de estrellas de 'Muerte en el Nilo', dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh como Hércules Poirot y que llegará a los cines el próximo febrero.